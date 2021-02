Gondok vannak az iskolai KRÉTA-rendszerrel

Pedagógusok napok óta azt észlelik, hogy elérhetetlen vagy csak rövid időre enged belépést az iskolai KRÉTA-rendszer (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer), aztán lefagy – írta a Népszava. A rendszeren keresztül érhető el a Digitális Kollaboráció Tér is, ami az online tanulást hivatott segíteni.

Tudnak olyan tanárról, aki péntek óta nem tud csatlakozni a rendszerhez. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja a lapnak arról számolt be, hogy hétfő óta több számítógépről és okostelefonról is próbálkozott, sikertelenül. Van, akinek csak késő éjszaka sikerült belépnie, másnak pedig akkor, ha inkognitó módban használta a böngészőjét. Egy pedagógus arról számolt be, hogy a saját KRÉTA-profiljába be tud jelentkezni, de iskolás gyermekei már nem tudják használni a sajátjukat. Vannak olyanok is, akik semmilyen problémát nem érzékelnek.

Az eKRÉTA Informatikai Zrt, a Népszavával azt közölte: a rendszer folyamatosan működik, de elérhetőségét a hozzá vezető informatikai hálózat működése is befolyásolja. Emlékeztettek arra a január 26-ai kormányközleményre, mely szerint több hazai kormányzati portált is összehangolt kibertámadás ért, fennakadást okozva egyes honlapok működésében.

„A kapcsolatot biztosító hálózati elemek részleges működési problémáinak elhárítása után a KRÉTA rendszer elérése ismét zavartalan lesz a felhasználók számára” – közölték.

A Klebelsberg Központ (KK) is megerősítette, hogy túlterheléses kibertámadás okozhatta azt, hogy sokan nem tudnak belépni a rendszerbe. Remélik, hogy a gond hamarosan megoldódik.

Nyitókép: MTI/Varga György