A hivatal közleménye szerint a közös vizsgálat tavaly októberben és novemberben tekintette át az online kereskedelemben használt, környezetbarát jellegre és fenntarthatóságra vonatkozó reklámállításokat. A hatóságok összesen 344, online értékesített termék és szolgáltatás környezeti jellemzőire vonatkozó állításait ellenőrizték különböző szektorokban, hogy felmérjék azok megbízhatóságát és egyértelműségét.

A munkát koordináló Európai Bizottság összefoglalója szerint a feltártak alapján a hirdetések 59 százaléka nem biztosított a fogyasztók számára könnyen elérhető bizonyítékokat állításai alátámasztására. A reklámok 37 százaléka sugallta félreérthető állításokkal, hogy a vállalkozás tevékenysége nincs negatív hatással a környezetre, vagy kizárólag pozitív hatással bír. A vizsgálat emellett 7 olyan hirdetést is feltárt, amely valamely környezetvédelmi tanúsító szervezet támogatását vagy jóváhagyását állította valótlanul - közölte a GVH.

Az állítások 42 százaléka esetében feltételezhető azok valótlan vagy megtévesztő jellege. Pozitívum ugyanakkor, hogy az esetek 76 százalékában az állítások nyelvezete érthető volt - jelezte a versenyhivatal.

Az európai vizsgálattal egyidejűleg a 65 ország fogyasztóvédelmi szervezeteit tömörítő, nemzetközi ICPEN hálózat (International Consumer Protection and Enforcement Network) is lefolytatta azonos célú ellenőrzését, amely hasonló tendenciákról számol be.

A magyar versenyhatóság közleményében kiemelte: korábban már figyelmeztette a fogyasztókat az ilyen típusú, megtévesztő hirdetésekre, tavaly decemberben pedig közzétette "Zöld marketing" tájékoztatóját, hogy segítse a vállalkozásokat a környezetbarát jellegre és fenntarthatóságra vonatkozó, megfelelő reklámgyakorlat kialakításában.

Nyitókép: Pixabay