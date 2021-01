A karanténfeszültség már a válások számában is meglátszik

Az Egyesült Államokban 2020 harmadik negyedévében mintegy 40 százalékkal, Nagy-Britanniában 30 százalékkal nőtt a válások száma az előző év azonos időszakaszához viszonyítva. Bár hivatalos adat Magyarországán még nincs, szakértők szerint nálunk is több pár akar elválni most, mint a világjárvány előtt.

Galambos Balázs, a SzépenVáljEl Válásközpont alapítója azt tapasztalja, hogy egyre többen kérnek tőlük segítséget a kulturált szakításhoz. Már decemberben is volt egy ugrásszerű növekedés, de januárban jött a csúcs – tette hozzá. Ennek

hátterében az ünnepek, valamint az újévi fogadalmak, illetve az összezártság és az úgynevezett karanténfeszültség kezelésképtelensége állhat.

De egyértelmű a trend, hogy egyre több ember határoz úgy, hogy külön akarja folytatni a párjától.

A járvány miatt jóval több időt töltenek együtt a párok, ami a gondokat, például a kommunikációs problémákat is felszínre hozza. Az élettér beszűkülése, a munkanélküliségtől való félelem vagy az egyre súlyosbodó anyagi problémák fokozzák a feszültséget, amit sokan nem tudnak levezetni, így

a bántalmazásos esetek száma is nő

– mondja Herkules Mónika, a központ válási szakértője.

Miután megnövekedett az érzelmi, a verbális, de akár a fizikai bántalmazásoknak a száma is, így sok esetben már a krízishelyzetet kell kezelniük, és legfeljebb abban tudnak segédkezni, hogy szépen tudjanak elválni az érintettek. „Hogy legalább a gyerekeket sikerüljön megmenteni a válási traumáról” – emelte ki a szakember.

A központ alapítója és szakértője is arra számít, hogy idén folytatódik a tendencia, az egzisztenciális nehézségek súlyosbodásával arányosan pedig még tovább emelkedhet a válások és a bántalmazások száma. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy

a hozzájuk forduló párok 20-30 százaléka mégsem válik el,

hanem a megfelelő segítség birtokában a kapcsolat megmentése mellett dönt. Két helyszín, két viselkedés A szakítás, bántalmazás hátterében egyre gyakoribb a bántalmazás, ezzel párhuzamosan egyre gyakoribb a nárcisztikus személyiségzavar is - erről beszélt Tari Annamária pszichoanalitikus a Fiatal Családosok Klubjának egyik online rendezvényén.

"A nárcisztikus személyiségzavar 15 éve sokszor előforduló diagnózis, a rendelőkben is gyakran előfordul ilyen. A házasságokban is egyre többször fordulhat elő nárcisztikus játszma" – mondta. A verbális mellett azonban fizikai agresszió is megjelenik.

"Általában a nárcisztikus személyiségre jellemző a saját nagyzásos fantáziáknak az előfordulási gyakorisága. Azt gondolja magáról, hogy fantasztikus; mindemögött lehet egy nagyon mély kisebbrendűségi érzés. A felszín, amit látunk, az a nárcisztikus működés ellenére egy jól összetartott, viszonylag szociábilis működés, ami teljesen megváltozik, amint az illető hazamegy és a lakásajtó csukódik mögötte. Azért van ez a két helyszín, két viselkedés, mert a nárcisztikus működés a mély érzelmi kapcsolatokban, tehát a párkapcsolatokban látszik igazán."

Minél nagyobb a szorongás, annál nagyobb lehet a kifelé irányuló agresszió mértéke is, Tari Annamária szerint ez okozza azt, hogy egy ilyen embertől "lehetetlen elválni".

