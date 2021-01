Pontos hitelösszegzést kapunk bankunktól

A következő hetekben a hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő minden ügyfél függetlenül attól, hogy az idén is él-e a kedvezménnyel elszámoló levelet kap a bankjától, mivel a januártól hat hónapra életbe lépő hosszabbítás, a moratórium 2 jogilag elkülönül az első, kilenc hónapra szóló moratórium 1-től – írja a Világgazdaság.

A bankoknak az első időszakról

pontos tájékoztatást kell adniuk az ügyfélnek arról, hogy a moratórium igénybevétele alatt mennyi tőke-, illetve kamattartozás megfizetésétől mentesült, és hogy ennek nyomán miként módosul az alapszerződés futamideje.

A lap kiemeli, hogy a jogilag elváló két időszak ellenére a lehetőség igénybevétele a korábban a kormány, az MNB és a bankok által több fórumon elmondottakhoz képest nem változik. Így tehát azt, aki decemberben még részese volt a moratórium 1-nek, januártól automatikusan beléptették a bankok a moratórium 2 hatálya alá. Azok az ügyfelek, akik a következő időszakban – június 30-ig – döntenek úgy, hogy felsorakoznak a moratórium védernyője mögé, továbbra is a bankjuk felé tett egyszerű bejelentéssel léphetnek be. A moratórium 2 feltételei abban sem változtak a moratórium 1-hez képest, hogy továbbra is csak a moratórium 1 meghirdetése, 2020. március 18. előtt felvett lakossági és vállalkozói hitelekre lehet igénybe venni.

