Lapértesülés: a magyar hatóságok engedélyezték az Astra Zeneca és a Szputynik V oltását

Az Astra Zeneca és a Szputnyik V oltása is azonos alapokon nyugvó vakcina. Az oxfordinak is nevezett előbbivel Nagy-Britanniában már oltanak, az EU gyógyszerészeti hatóságai azonban csak a hónap végére tűzték ki az engedélyezést.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina olcsóbb, és a szállítása is jóval egyszerűbb, mint például a Pfizer és a BioNTech termékének, amelyet mínusz 70 fokon kell tárolni szállítás közben. A brit és az orosz gyártó már december 8-a óta tárgyalnak az együttműködésről – írja az Origo.

Az Astra Zeneca oltásából már 2020 végéig 200 millió adagot gyártottak, a mennyiség azóta tovább nőtt, a tervek szerint az engedélyek birtokában havonta akár 200 millió adagot tudnak előállítani. A vakcinában csimpánzokat megfertőző, de emberre teljesen veszélytelenné tett adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe, amely azonosítja, és antitesteket fejleszt ellene.

A Szputnyik V alapja is az, hogy a fehérje DNS-ét egy módosított adenovírussal juttatják be a beoltott emberek sejtjeibe, és ez indítja meg az immunválaszt. Oroszországban már másfél millió embert oltottak be vele, hat országban már bejegyezték, és további kilenc ország jelezte, hogy januárban erre készül.

Az Index nem sokkal korábban azt írta, információi szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet lezárta a koronavírus elleni orosz Szputnyik vakcina több ezer oldalas törzskönyvi dokumentációjának ellenőrzését, és jóváhagyta a vakcina engedélyezését.A portál szerint most már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra, és ha az NNK-ban is mindent rendben találnak a szakemberek, akkor indulhat a szállítmány Oroszországból.

Mivel Magyarország uniós tagállam, az EU gyógyszerhatóságának kell engedélyt adnia minden itt forgalomba hozott vakcina alkalmazására, de vészhelyzeti sürgősségi eljárásban engedély nélküli termék is forgalmazható ideiglenesen az EU-ban. Csak ebben az esetben a vakcinát forgalomba hozó tagállamot terheli a felelősség.

Nyitókép: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)