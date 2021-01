SZFE: már törlik a hallgatók őszi jegyeit

A hvg.hu-hoz eljuttatott levelek és Neptun-üzenetek tanúsága szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) elkezdték törölni a hallgatók korábban érvényesen megszerzett érdemjegyeit és gyakorlati eredményeit a Neptunból, összhangban azzal a tervvel, amely alapján nulla kredittel zárnák le a hallgatók félévét. A már több hallgatónak kiküldött levelek alapján a Szarka Gábor kancellár által újonnan kinevezett oktatástámogatási igazgató kezdeményezte a törlést – írja a portál.

„Törlésre került a 2020/21/1 félévről minden jegy és gyakorlati eredmény a hallgatói felületekről (Neptun). Természetesen az eredmények pótlása megtörténik, vagyis ismételt beírásra kerülnek a 2021. február 01. – február 19-e közé eső időszakban” – idézi a lap a levél tartalmát, amelyet a Neptun rendszerüzenetei is megerősítenek az adott kurzusok vagy vizsgák eredményeinek törléséről.

A hallgatók jogi ügyeit intéző Aujeszky Nóra, az SZFE másodéves televíziós műsorkészítő-hallgatója, aki korábban a jogi egyetemet is elvégezte, a lapnak elmondta:

„A hallgatóink természetesen jogorvoslattal élnek, ugyanis példátlan a jogsértés, amivel az elvégzett munkájukat annulálják,

és értelmezhetetlen, hogy ősszel szerzett jegyeket valamilyen módon tavaszi félévben akarjanak rögzíteni. Már ha egyáltalán rögzítik, mert erre sincsen semmilyen garancia.” Hozzáteszi: a pótlás ráadásul csak azután történne meg, hogy a hallgatók beiratkoztak a tavaszi félévre, a hátuk mögött egy papíron nulla kredites félévvel.

Aujeszky azt is mondta a lapnak: a hallgatók ahhoz a tanulmányi bizottsághoz nyújtják be a jogorvoslati kérelmeiket, amelynek az új vezetőség épp a napokban próbálta megváltoztatni az összetételét, egyszerűen úgy, hogy feltettek az SZFE honlapjára egy új Szervezeti és Működési Rendet, amelyben már az állt, hogy a bizottságba a kancellár is tagokat delegálhat.

Aujeszky meglátása szerint ez az egyetlen lépés több módon is törvénysértő: egyrészt a HÖK-nek véleményezési joga van, de nem keresték meg őket az SZMR módosítása előtt, másrészt a kancellár bele sem szólhatna az egyetem alapfeladatát, az oktatást érintő kérdésekbe, csak a működtetéssel és a gazdálkodással kapcsolatban vannak jogosultságai.

Az ügy előzménye, hogy az SZFE oktatói több megbeszélésen arról az írásba nem adott tervről értesültek, hogy az új vezetőség bár mégis érvényesnek ismeri el az őszi félévet, de azt 0 kredittel zárja le, és az eredményeket majd csak februárban, utólag viszi fel a Neptunba.

Az új vezetőség érve az volt, hogy mivel a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratórium korábban betiltotta az oktatást az egyetemen a mostani periódusban, így most nem lehet lezárni a félévet. Az oktatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Törvényszék rendelete ezt a tiltást hatályon kívül helyezte.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton