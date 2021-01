Padlógáz Tatabányáig – így indult 2021 a Vérlovagok számára – videó

Új videóval jelentkezett a magyarországi sürgősségi motoros vérszállító szolgálat (Magyar Mentőszogálat Alapítvány és Országos Vérellátó Szolgálat) csapata, amelyben az új év első sűrgősségi útját kísérhetjük végig – kommentárral – a Karolina úti Országos Vérellátó Szolgálat központjától Tatabányáig. A felvételen szereplő „vérlovag” a normál utánpótláson kívül egy 50 éves högy betegnek szállított trombocitát.

A 180-as sebességet diktáló, végig megkülönböztető jelzéssel száguldó szakember útját a megszokott délelőtti forgalom mellett a ködös időjárás, útmunkálatok és még egy baleset is nehezítette, de még így is mindösszesen 23 perc alatt teljesítette az utat. A felvétel végén – zárszóként – több, a Vérlovagok munkájával kapcsolatos nézői kérdésre is válasszal szolgált a szakember.

Nyitókép: Vérlovagok/YouTube