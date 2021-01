Aki eddig nem víztelenített a telken, most lesz csak igazán nagy bajban

Extrém hideg lesz a hétvégén, ez pedig azt jelenti, hogy nagy bajba kerülhetnek mindazok, akik a telken nem megfelelően gondoskodtak a téli vízelzárásról.

A Magyar Víziközmű Szövetség fel is hívja rá a figyelmet, hogy szükséges a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítése.

"Minden évben el kell mondani, hogy a mínusz 10 fok körüli hőmérséklet milyen hatást válthat ki az ingatlanokban, kertesházakban a vízmérőre és a vezetékekre. Abban az esetben, ha nem teljes körűen végezték el a rendszer víztelenítését, hamar bekövetkezik a vízmérő vagy a külső felületeken futó vezetékek elfagyása. Az öntözőrendszerekre is gondolni kell; elvileg fagyásvédettek, de azért az ilyen nagy hideget rosszul tolerálják" - sorolta az InfoRádióban Nagy Edit, a szövetség főtitkára.

Az elfagyás - mint figyelmeztetett - általában észrevétlenül történik, főként a vidéki házakban, ahová télen az ember nem jár hétvégén, ilyenkor pedig jelentős elfolyás van, aminek kára a fogyasztó kiadása,

"százezer forintos kiadás is összejöhet, mire a tulajdonos észreveszi a baj"

- mutatott rá Nagy Edit.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor

azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen

(pincében) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

Amikor pedig az idő a nagy hideg után enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben

nem forog a mérő csillagkereke, ha megnyitja a csapot, vagy

szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg

eldeformálódott a számlálószerkezet vagy

a lakásban nem folyik a víz,

valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell; a vízdíjszámlán szereplő víziközmű-szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni, és érdeklődni a további feladatokról.

Nyitókép: Pexels