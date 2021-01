Döntött a főváros a patkárnyirtásról

Magasabb összeget költ a főváros 2021-22-ben a patkánymentes Budapest fenntartására, és ezért olyan irtást vár el a nyertes cégtől, amely megfelel Budapest jelenlegi, XXI. századi elvárásainak és egyfajta proaktív irtási szisztémát alakít ki – közölte a fővárosi önkormányzat.

Az új szerződés szerint Budapest teljes területére ki kell terjeszteni a tevékenységet, a gócpontokat pedig – szemben a korábbi szerződéssel – ezúttal már pontosan és ellenőrizhetően határozta meg a főváros.

Az április és november közötti elszaporodás szempontjából veszélyes időszakban nagyobb intenzitással folyik a kártevőmentesítés a legveszélyeztetettebb területeken. A főváros határozza meg azt a 20 kiemelt csomópontot, ahol mintegy 700 helyen folyamatos méregmező fenntartása szükséges.

A patkányészleléssel kapcsolatos bejelentések ezután a fővároshoz futnak be, nem az irtást végző céghez. Így minden bejelentésről tud a főváros, és városgondnokok segítségével maga is ellenőrizni tudja a fertőzöttséget, ezáltal a vállalkozó munkáját. Megmarad az NNK bevonása is az ellenőrzésekbe.

A szolgáltatás alapdíja két évre bruttó 899,2 millió forint.

