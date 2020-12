Buszbeszerzési ügy: a BKV kihátrált a referencia nélküli pályázati győztes mögül

Sajtóértesülések szerint nem volt érvényes pontja a BKV által megbízott társaság pályázatának azon a tenderen, amelyet használt, dízelüzemű, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlésére írtak ki. A Magyar Nemzet írt arról, hogy a buszbérlési pályázatot az a CR-Facilities Zrt. nyerte, amelyet hét nappal az előtt alapítottak, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje. A lap szerint a cég egy referenciák és jogelőd nélküli vállalat, több, offshore hátterű cég hozta létre, és azokon keresztül Leisztinger Tamás nagyvállalkozó érdekkörébe tartozik, aki az MSZP-s Tüttő Kata városüzemeltetési főpolgármester-helyettes korábbi élettársa.

Ahogy arról korábban az InfoRádió is beszámolt, a főpolgármester az ügyben azt közölte, hogy

a BKV nem köt buszbérleti szerződést

az érintett céggel, a ráadásul Karácsony Gergely szerint a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak. A városvezető kiemelte, az elrendelt vizsgálatok azt állapították meg, hogy a közbeszerzés alatt minden a jogszabályoknak megfelelően történt, a nyílt eljárásban a legolcsóbb ajánlat győzött, a kormány törvénymódosítása miatt az offshore-háttér viszont nem lehetett kizáró indok, ezzel együtt arra utasította a fővárosi társaságokat, hogy

offshore cégeket a közbeszerzésekből zárjanak ki,

a konkrét ügyben pedig úgy helyes, hogy a BKV nem szerződik ilyen vállalkozással. Hozzátette: nem dolga megítélni, hogy Tüttő Kata főpolgármester-helyettes milyen kapcsolatban áll gyermekei apjának cégeivel, de azt tudja, hogy sem ebben az ügyben, sem más ügyben soha nem képviselt és nem fog képviselni más érdeket, csakis a fővárosét, a budapestiekét.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Fürjes Balázs Twitter-csatornáján azt írta, nem igaz, amit Karácsony Gergely állít, hiszen

kötbér csak szerződés alapján jár, ha pedig nincs szerződés, akkor nincs kötbér sincs.

Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának Fidesz által delegált tagja a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, a főpolgármesternek tisztáznia kell az ügy hátterét.

"A BKV buszbérlési pályázata kezd tragikomédiába fordulni. Már a baloldali portálok is elismerik, és kamucégnek nevezik a győztes pályázót, amelyről most kiderült, hogy nem képes leszállítani határidőre a buszokat, ugyanis nincsenek is neki ilyenek. Joggal merül fel a kérdés: hogyan pályázhatott egy olyan cég, és még inkább, a BKV hogyan köthetett szerződést egy olyan vállalattal buszbérlésre, amelynek nincsenek is buszai? Vajon a BKV hozzájárul-e a kamucég álságos határidő-módosítási kérelméhez, miközben ezeknek a buszoknak már Budapest útjain kellene járnia? Karácsony Gergely tisztelje meg a budapestieket a válasszal!"

Korábban a BKV közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy jogszerű volt a közbeszerzési eljárás, és azóta a szerződést is felmondták. A BKV Felügyelőbizottsága elvégezte a vizsgálatot a buszok bérlésére kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban, megállapította, hogy az eljárás előkészítése, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása a hatályos közbeszerzési törvénynek és a BKV szabályzatának megfelelően történt. A BKV hangsúlyozta, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes cég és a BKV között október 30-án létrejött egyéves határozott idejű szerződés felmondása már meg is történt, a BKV pedig nem köt több szerződést a céggel, ráadásul a felmondott szerződésben meghatározott mértékben a cég december 1-jén kötbért fizetett.

Nyitókép: Mavcsoport.hu