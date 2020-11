Most online nagykövetekkel halad előre a székely petíció ügye

A székely kezdeményezés alapgondolata, hogy Európa őshonos kisebbségei, mint a katalánok, a bretonok, a baszkok, a dél-tiroliak, a balti oroszok vagy épp a székelyek, plusz odafigyelést, figyelmet és plusz anyagi támogatást kaphassanak a megmaradásuk érdekében – emlékeztetett az InfoRádióban Pesty László.

Az aláírásgyűjtés első, tavaszi határidejéig a szervezők 1 millió szignót gyűjtöttek össze, illetve a törvény által előírt hét országból hármat sikerült kipipálniuk, Romániát, Szlovákiát, valamint Magyarországot. A koronavírus-járványra tekintettel ugyanakkor lehetőség nyílt a hosszabbításra, ezért a november 7-i, nemrég zárult határidőre a fennmaradó négy országból újabb kettőt tudtak produkálni, Litvániát és Horvátországot. A történet itt azonban nem ér véget, miután

újabb három hónapot adott Brüsszel a maradék két országra, ezeket 2021. február 7-re kell az „asztalra tenniük”.

November 8-án, az őszi határidő másnapján folytatódott is a munka – tette hozzá az Írdalá.hu kampányfőnöke –, meghirdetve az ambassador projektet. Ennek lényege, hogy fölhívják Európa kisebbségeit, illetve a többségi társadalmakat is, amennyiben van erre hajlandóságuk, hogy ők maguk is indítsanak online kampányokat – kreatív tartalmakkal, videókkal, fotókkal, mémekkel –, amire a „demokratikus” közösségi média felületei nagyszerű lehetőséget biztosítanak.

A február 7-i határidőig a legvalószínűbb országok, ahol sikeres lehet az aláírásgyűjtés: Svédország, ahol már a 75 százalékot is teljesítették, valamint Belgium és Szlovénia. Ezeket követi Spanyolország, amely a 60 százalék fölötti eddigi eredményével előkelő helyen van. Pesty László a „kispados” országok között Lettországot és Észtországot említette.

A kampányfőnök egyetértett abban, hogy nagyon nehéz feladat egy polgári kezdeményezés üzenetéről beszélni annak a „hihetetlen kataklizmának” a tükrében, annak a margóján, ami most Európában és az egész világon zajlik. Ezért igyekeznek ezt úgy tenni, hogy

tekintettel vannak a koronavírus-járványra,

és nem csinálnak úgy, mintha az ő ügyük mindent überelne, tette hozzá Pesty László.

