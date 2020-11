Százezer forintos jutalmat ad a főváros az idősotthonok és a hajléktalanszállók dolgozóinak

Veszélyhelyzet idején – törvényi rendelkezés értelmében – a Fővárosi Közgyűlés feladat – és hatáskörét a főpolgármester gyakorolja. A budapest.hu oldalon csütörtökön tették közzé a Karácsony Gergely által meghozott döntéseket.

Karácsony Gergely aláírta a szociális munka napján beterjesztett javaslatot, így a fővárosi önkormányzat 100 ezer forintos külön juttatással ismeri el decemberben az idősotthonokban és hajléktalanszállókon dolgozók rendkívüli áldozatvállalását a koronavírus-járvány második hulláma idején.

A jutalomban a fővárosi fenntartású szociális otthonok minden munkavállalója, több mint 2500 munkatárs részesül, erre a főváros mintegy 300 millió forintot szán.

A koronavírus-járvány következményeinek enyhítéséért Karácsony Gergely a közgyűlés hatáskörében eljárva elrendelte, hogy az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet ellássa a főváros területén hajléktalan- vagy más szociális ellátásban részesülő állampolgárok egészségének védelmét, alapszükségleteinek biztosítását szolgáló étkeztetési feladatokat is.

Az intézmény 39 ezer adag napi menüt tud biztosítani például a hajléktalanellátó intézményeknek, idős otthonoknak, családok átmeneti otthonának,

főként azon intézményeknek, amelyek a karantén és a látogatási, illetve kijárási tilalom miatt bezárni kényszerültek.

A főpolgármester döntött arról is, hogy a főváros harmincmillió forintos keretösszeggel pályázatot hirdet meg a budapesti társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek belső udvarainak zöldfelületi fejlesztésére.

A fővárosnak az Égig érő fű elnevezésű pályázattal az a célja, hogy növeljék a város zöldfelületeit. Ehhez fontos eszköz tehet "a historikus városszövetben" a sokszor elhagyatott, alulhasznosított, kihasználatlan lakóházi belső udvarok zöldfelületi fejlesztése, kondicionáló és szabadtéri rekreációs lehetőséget nyújtó zöld terek kialakítása, a közösségi terek létesítése – olvasható a javaslatban.

A pályázatra a főváros közigazgatási területén lévő, belső területekkel rendelkező, zártudvaros, keretes, csatlakozó udvaros beépítésű lakóépülettel rendelkező társasházak, lakásszövetkezetek jelentkezhetnek.

Támogatás nyerhető el belső udvarok felújítási és megújítási munkáira, a szükséges műszaki vizsgálatokra, tervezési munkákra, növényzet telepítésére, földmunkák, alapanyagok, köztéri elemek készítésére, kész bútorok beszerzésére, kerti szerszámok beszerzésére, bérlésére, növényorvosi, favédelmi munkák elvégzésére.

A pályázatok beadási határideje 2021. március 3.

A fővárosi pénzbeli támogatás mértéke a projekt összköltségnek legfeljebb 80 százaléka. A megpályázható összeg pályázónként 800 ezer és 2 millió forint között van.

Határozat született arról is, hogy Szöultól a fővárosi önkormányzatnak adományként juttatott 3500 szett védőruházat közül 2000-et a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának, 1500-at pedig további idősotthonoknak és a fővárosi vagyonkezelő központ által üzemeltetetett nyugdíjasházaknak adnak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

Egy másik határozat szerint az I. kerületben a Szabó Ilonka utcát és a Toldy Ferenc utcát összekötő lépcsősor a Glücklich Vilma lépcső elnevezést kapja.

Glücklich Vilma (1872–1927) az első magyar női, egyetemi diplomás pedagógus, a nők jogaiért és a békéért küzdött. Alapítója volt 1904-ben a Magyar Feministák Egyesületének, amelynek egyik fő célja a nők választójogának kiharcolása volt. 1919-ben részt vett Zürichben azon a konferencián, amelyen megalakult a ma is létező civil szervezet, a Women's International League for Peace and Freedom (WILPF, Nők Nemzetközi Ligája a Békéért és a Szabadságért) – olvasható az javaslatban.

Közgyűlési hatáskörben eljárva Karácsony Gergely döntött arról is, hogy 2021. január elsejétől öt évre Szabó Rolandot – jelenlegi megbízott főigazgatót – bízza meg a Fővárosi Állat- és Növénykert vezetésével.

