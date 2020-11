A véradást is nehéz helyzetbe hozta a járvány

Bezártak azok a közöségi terek, oktatási intézmények, ahol rendszeresen szerveztek véradást, sok munkahelyen home office-t vezettek be, így ott is nehezebben érik el a véradókat, ráadásul a véradó kamionok sem működhetnek. Ugyan az országos tisztifőorvos állásfoglalása értelmében a véradás nem számít rendezvénynek, a szigorúbb járványügyi korlátozások bevezetése óta mégis kevesebbet tudnak szervezni, így a begyűjtött vér mennyisége is csökkent – mondta az InfoRádiónak Nagy Sándor az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgatóhelyettese.

Vért adni jelenleg a Vérellátó intézeteiben és külső gyűjtőpontokon, például a Vöröskeresztnél lehet. De

a rendelkezések azt is megengedik, hogy egy bevásárlóközpontban szervezzenek ilyen eseményt.

Mivel a vérkészítmények legfeljebb 5 napig tárolhatók, kampányt csak akkor indítanak, ha már ennyi időre elegendő tartalékuk sincs, ha viszont kérik, fontos, hogy a véradók azonnal jelentkezzenek – hangsúlyozza Nagy Sándor.

A vérállátónál szigorú beléptetés, lázmérés után, a járványügyi intézkedések betartásával zajlik a vérvétel. A koronavírus egyébként vérkészítménnyely nem terjed.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Soós Lajos