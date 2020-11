A mai napig küszködik a koronavírussal a 17. igazolt magyar beteg

Tamás kálváriája a koronavírus miatt több mint nyolc hónapja tart. Március 12-én, amikor kiderült, hogy elkapta, mentővel vitték Nyíregyházáról Budapestre, mert az állapota olyannyira romlani kezdett.

„Ha minden igaz, én vagyok a 17. igazolt beteg. Több mint egy hét után egyik pillanatról a másikra világossá vált, intenzív osztályra kerülök. Mivel a Szent László intenzív osztálya addigra telítődött, átvittek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Ekkor már folyamatosan fulladtam, levert a víz, szédültem” – idézte föl a Borsnak.

A férfi másnap lélegezetetőgépre került. Az altatás időszakából csak arra emlékszik, hogy rettenetes rémálmai voltak. Egyszer az is megesett, hogy emiatt kitépte magából a csöveket.

Az orvosok a családjának azt mondták, nem fogja túlélni.

Tamás 11 napig volt gépen, és elmondása szerint

egy hét kellett ahhoz, hogy kitisztuljon a tudata.

Végül április 24-én engedték ki a kórházból, és bár azóta már több mint fél év telt el, még mindig csúnyán köhög. „Sajnos szövődmények is felléptek. Szívnagyobbodásom lett, több apró helyen valószínűleg hegesedett a tüdőm, és mélyvénás trombózis alakult ki a lábamban, nem beszélve a gyakori fejfájásról, szédülésről és a terhelésre fellépő légszomjról – sorolta a gépészmérnökként dolgozó férfi, aki most is táppénzen van.

