Haldokló beteghez be lehet menni a kórházba - szigorú feltételek mellett

A koronavírus-járvány miatt hozott kórházi látogatási tilalmak továbbra is érvényben vannak, azonban a hozzátartozó felkeresheti és elbúcsúzhat haldokló, végstádiumban lévő hozzátartozójától - közölte az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

"Az intézményeknek egy tájékoztató levelet fogalmaztunk meg, hogy ezek a jogok mindenütt biztosítva legyenek. Ilyenkor a higiénés szabályoknak fokozott figyelmet kell biztosítani" - húzta alá.

A Magyar Kórházszövetség elnöke, Ficzere Andrea fontosnak nevezte ezt az engedményt, az InfoRádiónak továbbá azt is mondta:

egyszerre csak egy látogató tartózkodhat a kórteremben

vagy az intenzív osztályon, a koronavírus-gyanús vagy igazolt fertőzött látogatásakor pedig kötelező a védőöltözet, amit a kórház biztosít.

"A látogatás előtt pár perces oktatást is biztosítunk, hogyan kell a védőöltözetet használni, felvenni, levenni.

A ruha teljesen hermetikusan lezárja a használóját,

mert az ott dolgozók védelme is fontos."

A maszban érkező látogató a saját felelősségére lép be a kórházba, tisztában kell lennie azzal, hogy milyen veszélyekkel jár ez a látogatás, amelyet testhővizsgálat és kérdőívezés is megelőz, és természetesen kézfertőtlenítés is.

Ha a Budai Egészségközpontban egy beteg állapota kritikussá válik, akkor személyesen egyeztetnek a családdal a kapcsolattartásról - mondta az InfoRádiónak Varga Péter Pál ügyvezető igazgató.

"A legtöbb betegnek van okostelefonja, de akinek nincs, azt támogatjuk a kapcsolattartásban."

A haldokló koronavírusos betegek látogatását is biztosítja az intézmény – tette hozzá az igazgató.

"Folyamatleírással rögzítettük, hogy ha ilyen eset van, akkor hol különítjük el a terminális fázisban lévő beteget, és hogyan találkozhatnak vele ott a hozzátartozók megfelelő védőöltözékben."

Kórházban egyébként

a nagyon súlyos betegek, sérültek is látogathatók, segíthetők hozzátartozó által, és általánosságban a "papás" szülések is lehetségesek, de

a kórházszövetség tanácsa az, hogy lehetőleg senki ne menjen be a kórházba.

Magyarországon már a 3 ezerhez közelít a koronavírus szövődményeiben elhunytak száma. A magyar halottak aránya nagyjából az uniós átlag fele.

