Kormányinfó élőben: itt vannak a legfrissebb döntések

2020.11.12. 10:47

Törvényhozás

A frissen benyújtott törvényjavaslatokról: a magyar parlament végig ülésezett tavasszal is, most is zajlik majd a törvényalkotási munka, ezért nyújtott be most is javaslatokat a kormány. A választójogi törvényt azért módosítanák, mert visszaélésre ad lehetőséget a kamupártok esetében. A szabályokat január elsejéig lehet módosítani, ezért nyújtották be most a javaslatot, és ezért szerepel benne, hogy azok a pártok állíthassanak országos listát, amelyek a 106 körzetből 50-ben tudnak jelöltet állítani. Ez nincs összefüggésben azzal, hogy az ellenzék esetleg közös listát akar állítani.