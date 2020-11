Már Majka kétszer műtött szívét támadja a koronavírus

Az ismert rapper néhány napja fertőződött meg a koronavírussal, kórházba is került, mert gyulladást találtak a tüdején. Ezeket a kis elváltozásokat a tüdején időben észrevették, de Majka arról számolt be a kórházból, hogy visszatért korábbi szívbetegsége.

"Visszajött a szívritmuszavarom, ami egy pluszdobbanást eredményez. Abláció a műtét neve, ezt végezték el eddig kétszer rajtam. Katéter segítségével kiégetik vagy lefagyasztják azt a részt, ami a probléma forrása. Nyolc évig nem volt baj, most újra vannak tüneteim" – idézte Majkát a Blikk.

A lap által megkérdezett kardiológus szerint a zenész problémája komoly kockázati tényezőt jelenthet, mert a koronavírus az összes belső szervet, többek között a szívizmot is megtámadja, ezáltal előfordulhat szívritmuszavar, szívizomgyulladás, ingervezetési zavar. A szívbetegség fokozott kockázati tényező, ráadásul a vírus az emberi szervezet leggyengébb pontját keresi és támadja meg.

A fertőzést elkapta Majka felesége is, és félő, hogy a két gyermeke is megbetegedik, márpedig ők is kockázati csoportba tartoznak, mert kruppos megbetegedésük van, azaz gégegyulladással küzdenek.

