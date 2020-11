Maruzsa Zoltán: a PDSZ fejezze be az akciózást

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete vasárnapi közleményében azt írta, a szülők, ha tehetik, ne küldjék a gyermekeket iskolába, óvodába.

Nagy Erzsébet, a szervezet országos választmányának tagja korábban az InfoRádiónak úgy nyilatkozott, miután már az egészen kis településekről is „brutális” adatok érkeznek a festőzöttségről, „elment az a vonat”, hogy az intézményre bízzák, hogy mikor döntenek a digitális munkarendre történő átállásról, és az egyetlen megoldás a teljes zárás.

Maruzsa Zoltán a távirati irodának emlékeztetett:

tavasszal az érettségit akarták bojkottálni.

Az államtitkár hangsúlyozta, a gyermekeknek nem az az érdekük, hogy otthon maradjanak, és így kimaradjanak az oktatásból. Rámutatott: az oktatást hagyományos keretek között kell folytatni mindaddig, amíg lehet, ahol pedig megjelenik a fertőzés, ott – ahogy eddig is – tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelnek el az érintett gyermekek és pedagógusok védelme érdekében. Az oktatás tehát ilyenkor sem áll le, csak a munkarend változik.

Hangsúlyozta, a pánikkeltés, egyes gyermekek otthon tartása olyan óvodákból és iskolákból, ahol a fertőzés nincs is jelen, nem megoldás. Ezért felszólítják a PDSZ-t, hogy fejezze be az „akciózást”, ha nem segítik, legalább ne akadályozzák a védekezést.

Változások szerda 0 órától

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videóban újabb, a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket jelentett be.

A többi között azt is közölte, a felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. Míg a középiskolákban,

nyolcadik osztály fölött digitális oktatás lép életbe, míg a bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak.

Közölte azt is: a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell.

Nyitókép: MTI/kormany.hu