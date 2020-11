Hajógyári-sziget: közösek lettek a civilek és az önkormányzat törekvései

Nyugvópontra juthat a Hajógyári-sziget ügye, ahol a civilek által ellenzett gátrendszer nem épül meg, létrejöttek viszont a lakosság számára hasznos szabadidőparkok – mondta az InfoRádiónak Kiss László III. kerületi polgármester.

"Az utolsó információnk az, hogy a kormány visszavonta a gátépítésre vonatkozó terveit. Ebben az esetben, ha a kormány nem kíván új gátat létrehozni, délen pedig új Manhattant, akkor nyilván a főváros és a kerület sem kívánja ugyanezt a maga területein, így ha ehhez mindenki tartja magát, a Hajógyári-sziget ügy rendeződik" – foglalta össze.

Ismert, a kormány korábban védművet és a Kovács Katalinról elnevezett kajakcentrumot tervezett a területre, de helyi nyomásra ettől elállt.

A polgármester fontosnak tartja ugyanakkor a K-híd felújítását és a sziget rendbetételét, erre vonatkozóan fontos eredmény szerinte, hogy előbbiben a főváros partner, és hogy

szabadidőpark és egy rovarhotel

is létrejött.

Hogy a III. kerületi lakosság milyen árvízvédelmet képzel el, arról a kerületvezető azt mondta: bár az árvízi védekezés az állam és a főváros hatásköre, fontos helyi ügy lett a római-parti védmű kérdése.

"A kerületi önkormányzat támogatta a fővárost abban, hogy az új nyomvonal kijelölését elkezdje, ezért aztán 2019-ben a jelenlegi Fővárosi Önkormányzat első döntése volt, hogy ezt a munkát elkezdi, úgy tudom, hamarosan vége is, és

új nyomvonalterv lesz. Ettől független kérdés az egész Római-part rendezése"

– tette világossá.

A kerület prioritásként kezeli a helyi sportlétesítmények és azok tevékenysége védelmét, ezért nem lesz partner abban, hogy sportegyesületek telkeit bárki átminősítse – tudomása szerint a Fővárosi Önkormányzatnak ilyen tervei nincsenek is.

A rendezés során a kerület szándékai szerint lesznek olyan "mederterületek" – ennek minősül a Római jelenlegi parti sávja –, amelyeket sportcélra, és olyanok is, amelyek vendéglátási célra használhatók. Ezen elképzelések végleges terv formájába öntéséhez a civilek segítségét is kérik, Kiss László helyben "akarategységet" is lát a kérdésben.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán