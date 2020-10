Benkő Tibor: a Magyar Honvédségnek a térség egyik meghatározó haderejévé kell válni

Ütemterv szerint halad a haderőfejlesztés. A Magyar Honvédségnek a térség egyik meghatározó haderejévé kell válni, hogy Közép-Európa békéjét, biztonságát és stabilitását garantálni lehessen. Ehhez technikai fejlesztésre van szükség, ami a honvédelmi és haderőfejlesztési programban pontosan elkészített tervek és elgondolások alapján és megfelelő anyagi támogatás mellett zajlik - fejtette ki Benkő Tibor.

Felidézte: a program 2017-ben indult Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program néven. Az viszont folyamatosan bővül, alkalmazkodva az újabb kihívásokhoz. Így már 2030-2032-es kitekintéssel folyik a tervezés.

A biztonsági környezet negatív irányba változik.

Nagy kihívást jelentenek a Közel-Kelet, Ázsia és Afrika különböző térségeiben az instabil, működésképtelenné vált államok. Úgy vélik, ez okozza a tömeges illegális migrációt is. Számtalan példa azt mutatja, hogy ezek az események veszélyt jelentenek a nyugati civilizációra - jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Úgy értékelt: Magyarország 2015 óta nagy erőfeszítéssel, hatékonyan kezeli az illegális migrációs helyzetet. A jogi határzár működése óta a Magyar Honvédség - a Belügyminisztérium igényei alapján - közreműködőként van jelen Magyarország határain. Ez tavaly is kiemelt feladat volt, mintegy 11 ezer katona vett részt határbiztosítási, és -ellenőrzési feladatokban.

Ahogy a NATO biztonság- és védelempolitikai előrejelzése, úgy Magyarország is keleti és déli fenyegetettséggel számol.

A keleti fenyegetettséggel, vagyis Oroszországgal szembeni védekezésben fontos az elrettentés, de a párbeszédet is folytatni kell.

A déli fenyegetettség komplex kihívást jelent a NATO tagállamok, köztük Magyarország számára is - emelte ki.

Felhívta a figyelmet, hogy a keleti és a déli fenyegetettség metszetében ott van Közép-Európa és Magyarország. Ezért döntöttek arról, hogy felállítanak egy közép-európai többnemzeti hadosztály parancsnokságot. A Székesfehérvárra települt parancsnoksághoz már Horvátország is csatlakozott.

A miniszter viszont hozzátette: a térség biztonságának és stabilitásának fenntartása érdekében emellett egy különleges műveleti erő komponens vezető elemére is szükség van. A szolnoki parancsnokság létrehozása - Benkő Tibor szerint - 2019 egyik legsikeresebb többnemzeti együttműködése volt. Haderőfejlesztés Benkő Tibor részletesen ismertette a haderőfejlesztés eddig megvalósult és egyes várható eredményeit. Példaként említette, hogy 2019-ben megérkeztek az első Airbus H145M típusú harci helikopterek. Ez év végére a megrendelt 20-ból már 16 a Magyar Honvédségnél lesz.

Az Airbus A319-es típusú szállítógépeket - amelyek alapvetően csapatszállítási feladatokat hajtanak végre - úgy alakították át, hogy légimentő feladatokra is használni lehessen őket, ha műveleti területről kell súlyos sérülteket, vagy bajba jutott magyar állampolgárokat kimenteni. Elmondta: további légimentésre alkalmas berendezés vásárlását tervezik.

A hazai fegyvergyártásról szólva közölte: tavaly több mint 14 ezer Kiskunfélegyházán összeszerelt kézifegyvert adtak át a katonáknak.

Kitért arra is, hogy ő szándéknyilatkozatot, Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka pedig szerződést írt alá a honvédségi rakétabeszerzésről. Ez első körben 120 - igény esetén további 60 - rakéta beszerzéséről szól.

Járvány, orosz érdekek, migráció

A kérdések között Stummer János, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke elsősorban az orosz fenyegetettségről kérdezett, milyen kockázatot jelenthet, hogy az orosz védelmi minisztérium bejelentette: Szerbiában nyit irodát.

Benkő Tibor azt mondta: Oroszország érdeke, hogy ne engedje Szerbiát az euro-atlanti térséghez csatlakozni. Azt is tudni, hogy Szerbia további védelmi együttműködést tervez Oroszországgal, de nyugati technikákkal is fejleszt. Magyarországnak minden - gazdasági, katonai és egyéb - területen olyan politikát kell folytatnia, hogy Szerbiát biztosítsák, nem csak egyirányú mozgástere van Oroszország felé. Segíteni kell Szerbiát az Európai Unióhoz való csatlakozásban - mondta a miniszter.

Szintén kérdésre válaszolva Benkő Tibor felsorolta: a magyar katonák a koronavírus-járvány miatt is segítettek az ország határainak biztosításában. Továbbá - egyebek mellett - fontos feladatuk volt a különböző intézmények fertőtlenítése. A járvány első hullámában több mint ezer helyen végeztek fertőtlenítést a katonák.

Most az őszi szünetben összesen 59 intézményben - iskolákban, óvodákban - fertőtlenítenek. A katonák a továbbiakban is rendelkezésre állnak a járvány elleni védekezésben.

Az illegális migráció rendkívül veszélyes, a nyugati civilizációra is nagy hatása lehet. Ezért a Belügyminisztérium a továbbiakban is számíthat a katonák segítségére a határvédelmi feladatokban.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd