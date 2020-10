Új múzeumi negyedet kezdtek építeni Sopronban

A soproni Múzeumnegyed-projekt során a város főterén álló, már múzeumként működő Fabricius-házat, az egykor lakóházként funkcionáló Tábornok-házat, valamint a Storno-házat kapcsolják össze úgy, hogy azok belülről átjárhatók legyenek, egyetlen múzeumi egységet alkossanak - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az alapkőletételi ünnepségen. Az államtitkár szavai szerint a fejlesztésnek köszönhetően tovább gazdagodik Sopron kulturális kínálata és növekszik turisztikai vonzereje is.

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa az ünnepségen szólt arról, hogy a projekt részeként helyet kap itt egy újkori kőtár, valamint Sopron és a korona címmel nyílik egy kiállítás is, amely arra emlékeztet, hogy több magyar király is kapcsolatba került a várossal, sőt Sopron egykor koronázás helyszíne is volt.

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében György István elmondása szerint összesen 60 milliárd forintból nyerik vissza régi szépségüket a magyarországi várak és kastélyok. Sopronban jelenleg 14 projekt megvalósítása zajlik a Modern Városok Program keretében, a térség kisebb települései pedig a Magyar Falu Program keretében újulhatnak meg.

Nyitókép: Nyikos Péter