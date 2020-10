Eljárást indított a fővárosi kormányhivatal a BKK-val szemben

A BKK a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Deák Ferenc tér között közlekedő, 100E jelzésű járatát a koronavírus-járvány miatt nem üzemelteti, ennek ellenére a vonaljegyeket hónapokon át továbbra is értékesítette, azok megvásárolhatók voltak a jegyautomatákból és a mobiljegy-alkalmazáson keresztül is. A BKK a közelmúltban közölte, megszüntette a jegyvásárlási lehetőséget, a fel nem használt jegyek árát július óta kérelemre visszatérítik vagy azokat visszaváltják az ügyfélszolgálataikon. Úgy tudni, az utasok 16 ezer jegyet vásároltak a nem létező járatra, amellyel a fővárosi fenntartású BKK 14 millió forintos kárt okozott a vásárlóknak. A BKK korábban arról számolt be, hogy a 100E közlekedésének leállásáról tavasszal tájékoztatták az utasokat, de mivel a leállást rövid időre tervezték, továbbra is lehetett elővételben jegyet váltani a járatra.

Budapest Főváros Kormányhivatala közölte, az eljárás az után indult, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályára közérdekű bejelentés érkezett. Adatszolgáltatásra kötelezték a BKK-t, a közlekedési társaságnak választ kell adnia a többi között arra, hogy hol és milyen módon hívták fel a közlekedők figyelmét a járat szüneteltetésére, a járat megszüntetése óta hány jegyet értékesítettek összesen, illetve milyen intézkedéseket tesz a BKK, hogy a megvásárolt vonaljegyek ellenértékét visszafizessék a fogyasztóknak.

Nem jártak a BKK-hajók sem, de azokra is lehetett jegyet venni, április óta 78 felnőtt és 37 gyerek utazási jogosultságot adtak el - ismertette a társaság a szombati közleményében. Közölték akkor azt is, hogy a társaság elismeri a felelősségét, a fel nem használt jegyek eladásából származó 14 millió forintot visszatérítik a vásárlóknak, illetve jótékony célra fordítják.

