Koronavírus: nehéz döntés előtt állnak a szülők és a gyermekorvosok is

Az egészségügyi eljárásrend Póta György szerint nem fogalmaz pontosan. Három alaptétel van:

csak egészséges gyerek menjen iskolába,

az orvos döntse el, hogy beteg-e a gyerek,

és az orvosok minél kevesebb személyes találkozással állapítsák meg a betegséget.

Csakhogy a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint ezek a nem vitatható tételek a gyakorlatban ütik egymást.

"Nincs kimondva, hogy ki tekinthető egészségesnek, ezért az iskolák többségében az ősszel egyébként minden gyerekben meglévő minimális hurutos tüneteket is járványügyi szempontból aggályosnak minősítik, és azonnal hazaküldik a gyerekeket. A szülők ettől elbizonytalanodnak, és folyamatosan keresik az orvost, hogy mitévők legyenek.

Érdemben alig lehet elérni az orvosokat, mert a telefonvonalak folyamatosan foglaltak"

– mondta Póta György.

Ráadásul a szülők igazolást kérnek a gyerekeiknek, amit az esetek többségében a szülő bemondására meg is írnak az orvosok, ami az elnök szerint jogi és etikai értelemben is rendkívül aggályos. A rendelési időben pedig ez az "igazolásgyártás" elveszi az időt attól, hogy a tényleges gyógyító munkát el tudják végezni.

"Nincs idő arra a rengeteg telefon miatt, hogy a szülőkkel a problémákról beszéljenek, és ez magában hordozza annak a veszélyét, hogy elnézünk egy-két súlyos esetet" – figyelmeztetett Póta György, és jelezte, a szezonális influenza még meg sem jelent Magyarországon. A 14 év alatti gyerekek az esetek kétharmadában tünetmentesek vagy a mindennapos hurutok tüneteit mutatják csak a koronavírus-pozitivitás esetén, ezért

ezeket az eseteket fizikai vizsgálattal vagy kikérdezéssel nem lehet egymástól megkülönböztetni.

"Ez okoz feloldhatatlan frusztrációt a szülőben, az iskolában és a háziorvosban is, hogy mivel teszünk jobbat, ha a náthás gyerekeket mind otthont tartjuk, de jószerével megszűnik a közoktatás. Ha viszont visszaengedjük őket a józan ész szabályai alapján, akkor a tünetmentes hordózók esetén akaratlanul is visszaengedünk pozitív eseteket is a közösségbe, ami járványügyi szempontból rendkívül veszélyes" – mutatott rá a fő dilemmára Póta György.

Nyitókép: Pixabay