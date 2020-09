Koronavírus - a reményteli új gyorstesztről is beszélt Szlávik János

A koronavírus rendkívül sok szervrendszert támad meg, úgyhogy nem kell csodálkozni azon, hogy a gyógyult betegeknél szívbetegség, az izomrendszert érintő fáradtság, a központi idegrendszert érintő különböző alvászavarok, gyengeség léphet fel. Körülbelül 40 százalékban jelennek meg ilyen tünetek - mondta az M1 csatornán Szlávik János.

A Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa arról is beszélt, hogy jóval hosszabb ideig tart ebből a betegségből kigyógyulni, mint más hasonló kórképből. Sokan hónapokig fekszenek a kórházban - persze azt is figyelembe kell venni, hogy olyan idős emberekről van szó, akiknek több alapbetegségük is van, köztük szívbetegség, vesebetegség, magas vérnyomás, tüdőbetegség.

Szlávik János kitért arra is, hogy Izraelben és Magyarországon már folynak kísérletek a vírus nyálból történő kimutatására. Egy sikeres fejlesztés hatása rendkívül pozitív lenne, mivel így gyorsabbá és kényelmesebbé válna a tesztelés folyamata, és percek alatt kiderülne, hogy az illető nagy valószínűséggel fertőzött-e vagy sem. A főorvos hozzátette: természetesen az eredményeket majd meg kell még erősíteni PCR-tesztekkel, de nagyon várja a világ, hogy végre egy megbízható gyorsteszt legyen a kezünkben.

A Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az influenza elleni védőoltás nem véd meg bennünket a koronavírustól.

Nem azért, mert így kisebb a koronavírus-fertőzés esélye, hanem mert egy esetleges betegségnél a diagnosztikában nagyon sokat segítene.

Ha például adva van egy idős beteg, aki lázas, köhög, gyengeséget és fáradékonyságot érez, fullad, akkor nagyon sokat segít az orvosoknak, hogy ha tudják, be van oltva influenza ellen, vagyis nagy valószínűséggel védett ellene. Szlávik János hozzátette, hogy ezért oltassa be magát mindenki, aki a rizikócsoportba tartozik.

