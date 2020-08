Egyre több kórházban van látogatási tilalom

Hétfőn újabb intézmények jelentettek be látogatási korlátozásokat.

Teljes látogatási tilalmat rendelt el valamennyi tagkórházában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A visszavonásig érvényes intézkedés a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat és annak Sóstói úti telephelyét, illetve a nagykállói, a fehérgyarmati, a mátészalkai és a vásárosnaményi tagkórházak összes gyógyító osztályát érinti.

Kedd reggel hat órától látogatási tilalmat rendelt el a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház a súlyosbodó járványügyi helyzet miatt. A kórházba csak előszűrés után lehet belépni, kísérő csak indokolt esetben - például a beteg gyermek szülője - mehet be. A kórház területére gépjárművel nem lehet behajtani, a mozgásukban korlátozott betegek közlekedését a kórház betegszállító szolgálata és betegvezetői segíti. A járóbeteg-ellátás kórházi belépési pontjai változatlan rendben működnek.

A kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban egy koronavírussal fertőzött beteg miatt teljes látogatási tilalom van érvényben már szombattól. A betegbiztonság érdekében tett intézkedés a kórház Nyíri úti és Balaton utcai fekvőbeteg telephelyeire vonatkozik, rendkívüli látogatási engedélyt az adott osztály osztályvezető főorvosa adhat. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes és ideje alatt súlyos, életveszélyes állapotú betegnél egy hozzátartozó, míg kiskorú beteg mellett egyik szülője vagy törvényes képviselője tartózkodhat, továbbá apás szüléseket is tarthatnak. A betegek egyházi személlyel tarthatják a kapcsolatot. A rendelőintézet nyitvatartása változatlan.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház is látogatási tilalmat rendelt el több telephelyén múlt pénteken a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya javaslatára, az egészségügyi intézmény Szentpéteri kapui, Semmelweis tagkórház és a Szent Ferenc tagkórház telephelyein.

Teljes látogatási tilalom van már érvényben az egri Markhot Ferenc Kórházban is, a döntés visszavonásig érvényes. A betegek a kórház egyetlen fekvőbetegosztályán sem fogadhatnak látogatókat. A szigorítás időszakában minden nap 14 és 15 óra között biztosítják, hogy a hozzátartozók - romlandó élelmiszert nem tartalmazó - csomagot vigyenek a bent fekvőknek, melyet az ápolók vesznek át és továbbítanak. A küldemények külső felületét átadás előtt fertőtlenítik.

Múlt héten két betegnek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért látogatási tilalmat vezettek be a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban. Korlátozások több idősotthonban is Múlt héten a Pesti Úti Idősek Otthona után további három fővárosi fenntartású idősotthon vezet be szigorításokat koronavírus okozta járványveszély miatt - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken. A Fővárosi Operatív Törzs - intézményvezetői kezdeményezésre - szeptember 1-től látogatási és kijárási tilalmat rendelt el az Alacska úti Idősek Otthonában, a Halom Utcai Idősek Otthonában és a Szombathelyi Idősek Otthonában. Egyik intézményben sem volt új fertőzött, az országszerte emelkedő esetszámok miatt látták indokoltnak az intézményvezetők a nagy számú idős, veszélyeztetett lakók védelmének megerősítését.

