Elképesztő lehetőségek vannak most Budapesten

A szállodák és a szakmai szervezetek összefogásának eredményeként sokkal olcsóbb 2020-ban Budapesten nyaralni, mint a Balatonnál – hangzott el az Everguest vendéglátóipari menedzsment- és tanácsadó cég webinarján.

A járvány miatt az emberek többsége amellett döntött, hogy idén belföldön nyaral. A legnépszerűbb úti cél egyértelműen a Balaton, a legnagyobb veszteségeket pedig jelenleg Budapest szenvedi el - míg a vidéki turizmus dübörög, a Balaton júliusban gyakorlatilag betelt, addig az átlagos foglaltság a fővárosi szálláshelyeken jelenleg 22-30% körül mozog. A főváros éppen ezért sosem látott kedvezményekkel várja a turistákat.

A budapesti szálláshelyek az eddigi nyarakhoz képest jelenleg kevesebb mint fél áron érhetőek el – mutatott rá Belán Miklós, az Everguest alapítója. Úgy véli, a probléma nem az árakkal van, sokkal inkább a belföldi utazási szokásokba kellene most jobban beilleszteni a főváros látogatását. „A belföldi utazások átlagos időtartama a Balatoni régión kívül 2-3 nap. Budapest ugyanakkor számos rendkívüli látványossággal rendelkezik, szinte lehetetlen 3 nap alatt megismerni a várost. Most, hogy nincs sok külföldi turista, számos múzeum, épület és turisztikai attrakció sokkal kedvezményesebben és kevesebb sorban állással érhető el” - írta beszámolójában a turizmus.com.

A szállodák és a szakmai szervezetek összefogása egyre csalogatóbb ajánlatokat eredményez, ilyen például az új Restart Budapest kártya, amivel az idei év végéig rendkívül kedvező áron lehet foglalni drága szállodákba is. A kártya kiváltásával ráadásul ingyenes a tömegközlekedés, a hop on-hop off szolgáltatás, fürdőbe is ingyen lehet menni vele, illetve díjmentes számos programlehetőség is. A kártyabirtokosok 2 főre, 2 éjszakára 60 ezer forintért foglalhatnak szállást ötcsillagos szállodában, háromcsillagosban pedig 24 ezer forintért kapják meg ugyanezt bizonyos hotelekben.

Nyitókép: Pixabay