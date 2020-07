Orbán Viktor: öt nap alatt 3 milliárd euró órabérnek sem rossz

Fontos pillanat volt ez Magyarország történetében, olyasmivel próbálkoztunk, amivel korábban még nem - mondta a költségvetésről és a gazdasági mentőcsomagról rendezett, ötnaposra nyúlt európai uniós csúcsról Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában.

A miniszterelnök elmondta, önmagában a költségvetés megalkotása sem egyszerű 27 ország számára, de hozzá a gazdaságot talpra állító csomag létrehozása különösen nehéz feladat volt. Ennek oka a nyugat-európai országok gyengülő gazdasági teljesítménye a járványól függetlenül. Olyan tárgyalási felvételeket kellett teremteni, hogy minden a megállapodás felé terelje a résztvevőket,

az alvásmegvonás is része ennek.

Volt katona, jól bírja a megpróbáltatásokat - tette hozzá.

Arra, hogy az Európai Parlament csütörtökön úgy döntött, ebben a formájában nem fogadja el az uniós csúcson született megállapodást Orbán Viktor azt mondta, a magyar és a lengyel erők megállították a liberálisok támadását, visszaverték azt a kísérletet, hogy az őket megillető pénzekről mások döntsenek, azt hogy politikai feltételekhez kössék annak a pénznek a felhasználását

olyan migrációpárti országok, amelyek gyűlölik a magyarokat és akik mögött Soros György hálózata áll.

Azt akarták, hogy legyen olyan pénzügyi eszköz, amellyel zsarolni lehet Magyarországot és Lengyelországot, mert Európában két egymással versengő nézet van: az egyik szerint sok idegen kultúrájú embert kell beengedni a kontinensre, Magyarország ezt nem szeretné, és a magyar miniszterelnöknek még egy évtizeden keresztül vívnia kell ezt a csatát - véli Orbán Viktor. Szerinte emiatt az ország élén olyan miniszterelnöknek kell állnia a következő évtizedben, aki látja ezt az összefüggést és megvívja ezt a csatát.

"Az öt tárgyalási nap alatt a csapatommal szereztünk Magyarország számára valamivel több mint 3 milliárd eurót. Ez több mint ezer milliárd forint, "órabérnek sem rossz"

- fogalmazott a kormányfő. Mint mondta, az érkezésünkkor volt egy, az ország szempontjából több sebből vérző, igazságtalan javaslat, ezt kellett háttértárgyaláson megváltoztatni.

"Ha nem teszünk semmit, be fogják hurcolni ide is a vírust"

Arra a kérdésre, hogy a környező országokban láthatóan egyre romló járványhelyzet miatt lesznek-e itthon újabb szigorítások, a miniszterelnök azt mondta, látni, hogy a környező országokban baj van,

"ha nem teszünk semmit, akkor be fogják hurcolni ide a vírust, sőt, mi magunk harcoljuk be.

Arra kell most figyelni, hogy a határokon egyszerű, világos szabályok legyenek, amelyeket a magyarok és a külföldiek is betartanak. Ezért döntött az operatív törzs egyebek között az országok színkód szerinti besorolásáról. Ha nem figyelünk, ha nem tartjuk be a szabályokat, nem tájékozódunk utazás előtt, bajba kerülhetünk és az országot is bajba sodorhatjuk - mondta a kormányfő, aki nem beszél le senkit az utazásról, de

nyomatákosan kérte, hogy indulás előtt mindenki tájékozdjon,

és az arány most legyen több Balaton, kevesebb Adria.

"Tudtam, hogy óriási vita lesz"

Az iskolaőrök szükségességéről szólva Orbán Viktor arról beszélt, hogy az országok egyes részein úgy elvadultak a dolgok, hogy nem garantálható, hogy a szülők és a gyerekek megadják a tiszteletet a tanároknak. Ez elfogadhatatlan. Nem tűrhető, hogy a pedagógusok rettegjenek. Ha mégis megtörténik, cselekedni kell, talán előbb is kellett volna. Tudtam, hogy óriási vita lesz, a liberálisok támadják majd a javaslatot, de van egy határ, amit ha átlépnek a diákok és a szülők, akkor rendet kell tenni.

Csak oda küldünk iskolaőröket, ahol ezt kérik.

Világosan meg kell üzenni a gyerekeknek és a szülőknek: demokrácia van, de van egy határ, amit nem lehet átlépni.

A nemzeti konzultációról a miniszterelnök azt mondta, a hárvány elleni védekezés sikere nem csak azon múlik, hogy azt a kormány jól szervezi-e meg, hanem azon is, hogy ezeket a döntéseket mennyire tudják elfogadni az emberek, erről szól a konzultáció.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt