Arról érdeklődött az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a Népszava, az oktatási intézményekkel kapcsolatban milyen tervek vannak arra az esetre, ha szeptemberre újból felerősödik a koronavírus-járvány. "Amennyiben a járványhelyzet újabb intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, intézményi, helyi vagy regionális szinten kezeljük majd azokat" – közölte a tárca. Kiderült:

nem rendelnének el minden iskolában tantermen kívüli távoktatást, csak ott, ahol ez járványügyi szempontból feltétlen szükséges.

Az Emmi szerint ez azért is fontos, hogy minden érintett egyenlő eséllyel tudjon bekapcsolódni az oktatásba, illetve megoldott legyen a szülők tehermentesítése a gyermekfelügyelet biztosításával. Arra a kérdésre, ha távoktatásra lesz szükség, mi lesz a szeptemberben munkába álló iskolaőrök feladata, azt írták: az iskolai gyermekfelügyelet miatt mindenképp szükség lesz rájuk a jelenlétüket igénylő iskolákban.

Az Emmi úgy készül, hogy szeptemberben normál munkarendben kezdődik el a tanév. „Ettől függetlenül a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatait széles körű szakmai együttműködésben elemeztük, és számos tapasztalatot már be is építettünk. Így például a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításában lehetőséget kaptak az intézmények arra, hogy amennyiben a megfelelő infrastrukturális feltételek teljes körűen rendelkezésre állnak, bizonyos esetekben, digitális úton is végezhessék az oktatást. A most zajló nemzeti konzultációban pedig arról is kikérjük az emberek véleményét, támogatják-e, hogy járvány esetén ingyenes legyen az internet az iskolás gyermeket nevelő családoknak illetve a pedagógusoknak” – írták.

