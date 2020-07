Műtéteket is végig lehet nézni a Semmelweis Egészség Napokon

A Semmelweis Egészség Napokon az idén, a korábbiakkal ellentében, személyesen nem lehet részt venni, csak online formában tekinthető meg, miután a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy tavasszal megtartsák – magyarázta az InfoRádiónak Szijártó Attila, de jelezte, ettől még izgalmas témák várnak az érdeklődőkre.

A 250 éves jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem interaktív, lakossági, népegészségügyi programjának júliusi állomását Gyógyítás tetőtől talpig címmel rendezik meg,

a programok ezúttal is ingyenesek, de regisztrációkötelesek.

Lesznek korhatáros programok is, amelyek a műtéti tartalmak, illetve a felnőtt témák miatt 14 vagy 18 éves kor alatt nem tekinthetők meg, ugyanakkor vannak olyanok, amelyeket már 5-6 éveseknek is előszeretettel ajánlanak.

A Külső Klinikai Tömb klinikái, valamint a Sürgősségi Betegellátó Osztály gazdag programot állított össze: a több tucat interaktív előadás mellett konzultációval, filmvetítéssel és tornával is várják azokat, akik meg szeretnék előzni az egészségügyi problémákat, vagy már egy kialakult betegség miatt fordulnak szakemberhez – olvasható az egyetem honlapján.

A július 22-i programon

több, sokakat érintő népbetegség is fókuszban lesz,

szó lesz egyebek mellett a fej-nyaki daganatok prevenciójáról, a nyelőcső- és vastagbéldaganat terápiás lehetőségről, a prosztata- és az emlőrák szűrésének fontosságáról, a stroke és a demencia megelőzéséről, továbbá a csontritkulásról is, de interaktív segítséget kaphatnak a mozgásszervi problémákkal küzdők is.

A 2020-as év egészségügyi ellátásában új fejezetet nyitott a koronavírus kezelése – teszik hozzá, ezért a Semmelweis Egészség Napok következő alkalmán az érdeklődők megismerhetik azt is, hogyan változtatta meg a betegellátást a Covid-19 járványa, miként lehet segíteni a vírus korai felismerését, és azt is bemutatják az előadók, hogyan befolyásolhatjuk a kórokozó terjedését.

Az ismeretterjesztő előadások mellett a résztvevők

bepillantást nyerhetnek a műtők zárt világába is,

ahol digitálisan végigkövethetnek egy protézisbeültetést. A képalkotó módszerek révén akár a múmiák titkait is megismerhetik, és azt is megtudhatják, hogyan alkalmazhatók a technikai innovációk – például a kiterjesztetett valóság – a műtőasztalon. Aki pedig aktívabban szeretne bekapcsolódni a programokba, az akár ki is próbálhatja az Ortopédiai Klinika munkatársai által bemutatott gerinc-, váll- vagy éppen lúdtalptornát.

Bemutatják azt is, hogy ma egy sebész hogyan tervezi meg a műtétet, milyen technikákat alkalmaz, hogy a kiterjesztett valóság az elérhető képalkotók felhasználásával – komputertomográfia, mágneses rezonancia vizsgálat – hogyan képezhetők le a műtőasztalra, és hogyan segítik a sebészek mindennapi dolgát.

A részletes program és a regisztráció ide kattintva érhető el.

