Pásztor István: nem volt olyan természetes, hogy a magyarok a VMSZ-re szavaznak

Történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a hétvégi országos, tartományi és önkormányzati választáson.

A szervezet elnöke az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta: olyan hangulat alakult ki az elmúlt időszakban, amely a fiatalokat és az anyaországban élőket is szavazásra késztette.

"Fogalmam nincs" - válaszolta Pásztor István az InfoRádiónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy mi az, amit a mostani kampányban másképp csináltak, mint az elmúlt 5-6 évben. "Van válaszom, de ez nem biztos, hogy fedi a társadalmi folyamatok leírását: azt hiszem, hogy sikerült újra létrehozni egy összefogás-kovácsolási hangulatot, és annak eredményeképpen a folyamat is megvalósult. Az emberek úgy érezték, hogy fontos a pillanat."

A sikert ráadásul úgy tudták elérni, hogy - mint értékelt - Aleksandar Vucic kormányfő mostanában nagyon jól megtalálja a hangot a magyarsággal, tehát egyáltalán nem volt természetes, hogy minden vajdasági magyarnak a VMSZ-t kell támogatnia.

"Politikai riválisok vagyunk.

Az együttműködést a választások után köti az ember"

- húzta alá.

Az egyik legfontosabb kérdésnek tartja, hogy otthon maradnak-e a fiatalok. "Ennek az egyik kulcsa az, hogy egy nagyon képzett, rátermett, elkötelezett szervezete van most a VMSZ-nek. Ez változó helyzet, mert felettük is eljár az idő, kikerülnek a korból. A Fidelitas is hol ilyen, hol olyan, ez a szervezet is. Most az a szerencsénk, hogy egy kiváló csapat állt össze, megszólítva a fiatalokat" - vont párhuzamot Pásztor István, aki 63 évesen pontosan tudja, képtelen megszólítani a 20 éves fiatalokat.

Az elvándorolt fiatalokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az elmúlt 25-30 évben százezres nagyságrendben hagyták el magyarok a Vajdaságot, és bár őket is visszavárják, "legyünk reálisak", akik a katonai behívó elől szöktek nyugatra, ma már a nyugdíjukat várják és a gyerekeik is felnőttek. Potápi Árpád: minden eddigi eredményét felülmúlta a VMSZ A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint a 2010-es évek közepétől azt látni a vajdasági magyarság körében, hogy a szívós, kitartó, szimpatikus munkának köszönhetően az összes magyar szavazatot "be tudta terelni" egy erős érdekképviseletbe helyi, tartományi és köztársasági szinten. Potápi Árpád az InfoRádiónak történelmi léptékűnek nevezte a VMSZ sikerét, amely minden eddigi eredményét felül tudta múlni. A maga részéről úgy látja, zajlik a hazatelepülés a Vajdaságba az elköltözött magyarok részéről.

Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd