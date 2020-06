Kontraproduktívnak és feleslegesnek tartják a nyugdíjas idősávot

Fokozatosan lehetne kivezetne a rendszerből a 65 éven felüliek vásárlási idősávját - mondta a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke. Juhász László az InfoRádiónak kifejtette: ez szükséges intézkedés volt, amikor bevezették, de a járványveszély csökkenésével lehetne rajta enyhíteni, és szűkíteni vagy lassan meg is szüntetni azt, hogy reggel 9 és 12 óra között csak az idősek mehetnek az élelmiszerüzletekbe, patikákba és drogériákba. Mindezt persze csak úgy, hogy

a maszkviselés kötelező marad, és a távolságot is betartja mindenki.

A szervezet elnöke úgy látja, a mostani idősáv problémát okoz és feszültséget generál idősek és fiatalabbak között

Szintén feleslegesnek és kontraproduktívnak tartja az intézkedés fenntartását a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke. Karácsony Mihály szerint most már, hogy lecsengett a járvány,

nincs olyan helyzet, ami miatt fontos lenne az izolációt növelni.

Az elnök úgy látja, az idősáv már nem szolgálja eredeti célját, vagyis az idősek védelmét. Emellett már nem életszerű, hogy csak 9 és 12 között vásárolhatnak be. Most, hogy közeleg a kánikula, a nyugdíjasok is inkább szívesebben vásárolnának be reggel, még a nagy meleg előtt.

Kiemelte: amiatt sem életszerű az intézkedés, hogy a többi üzletben nincs korlátozás, és a közlekedésben is találkozhatnak a fiatalabbak a nyugdíjasokkal.

A kereskedelemben dolgozók is arról számoltak be, hogy egyre többen hagyják figyelmen kívül a nyugdíjasoknak fenntartott vásárlási sávot, ami egyre kellemetlenebb helyzetbe hozza az üzletek dolgozóit, mivel a büntetésektől tartó tulajdonosok tőlük várják a rendelkezések betartatását. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, Bubenkó Csaba a Magyar Nemzetnek azt mondta: mivel a munkavállalók nem járhatnak el hivatalos szervként, egyre nagyobb rajtuk a nyomás mind a tulajok, mind a vásárlók részéről.

A helyzettel foglalkozik a kormány is. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján az Infostart kérdésére azt mondta: az idősek védelmében született döntésről várhatóan szerdán határoz a kabinet.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt