Több református templom fog megújulni a közeljövőben Tolna megyében. A Magyarországi Református Egyház dunamelléki egyházkerületének tolnai esperese, Rácz József az InfoRádióban kiemelte, a templomok többségének rekonstrukciója már idén véget érhet.

"Az egyházkerület és a kormány által támogatott projektekről van szó, a támogatásból a tolnai református egyházmegye gyülekezetei felé is jut forrás, hét templom és a bátaszéki imaház újulhat meg belőle" - közölte Rácz József.

Az iregszemcsei templom tornyának és tetőszerkezetének a felújítása már véget is ért - ezek a templomrészek voltak más esetekben is már igen kritikus állapotban. Dombóváron még zajlanak munkák, Székelyben pedig egy olyan érdekességről számolt be Rácz József, hogy a két egymás melletti templom - egy Árpád-kori és egy későbbi, német templom - közül az utóbbi felújítása van folyamatban. Felújítás van még Őcsényben, Nagyszokolyon, Felsőnyéken és Váralján is, a legtöbb helyen túl vannak a félidőn vagy a befejezéshez közeli állapotok vannak.

Az épületek a felújításokkal "használhatók maradnak", ugyanakkor lenne még mit dolgozni rajtuk később - jegyezte meg Rácz József, utalva arra is, hogy összesen 35 templom van Tolnában, 8 imaház és 26 lakott parókia. A lelkészlakások egyébként energetikai felújításon estek át nemrégiben.

A saját forrásokat korábban állagmegóvásra kellett felhasználniuk, általános, szerkezeti felújításokra két-három településen kerülhetett sor ebben a körben - mondta még.

Nyitókép: A felújítás alatt álló Dombóvári Református Egyházközség temploma 2020. június 10-én. A rekonstrukció június végére fejeződik be. Az 1929-ben, neogót stílusjegyekkel épült templomot statikailag is meg kellett erősíteni, az épület süllyedése miatt megrepedt keleti és nyugati falat vasrudakkal húzták össze. Felújították többek között a helyi védelem alatt álló templom gyülekezeti termeit, újravakolták a falakat, kicserélték a színes üvegablakokat, a torony új burkolatot és csúcsdíszt kapott. A munkát a tárca 80 millió forintos támogatásával végzik. (MTI/Sóki Tamás)