Büntetőfeljelentést tesz az EMMI az MSZP videója miatt

Rémhírterjesztés miatt büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MSZP Facebook-oldalára felkerült videó okán, amelyben megjelent Korózs Lajos, a szocialisták országgyűlési képviselője és Németh Athina is, aki mentőtisztnek szólíttatta magát. A nő azt állította, hogy éjjelente mentőtisztként dolgozott, nappal pedig a járványveszély miatt a kórházból hazaküldött hospice-betegeket ápolt, de tíz ápoltból az othonában kilenc meghalt.

Később kiderült, hogy a videóban nyilatkozó nő sem az Országos Mentőszolgálat, sem a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, sem az Állami Egészségügyi Ellátóközpont nyilvántartásában nem szerepel, sőt az általa megnevezett Szamaritánus Mentőszolgálat is határozottan cáfolta, hogy a hölgy valaha is dolgozott volna náluk.

A Magyar Nemzet telefonon érte utol Németh Athinát, aki azt mondta, hogy egészségügyi végzettségét Németországban szerezte, és egy német tulajdonú magán mentőtársaság alkalmazottja, ám hogy melyiknek, azt nem árulta el. Az is kiderült, hogy a munkáltatója nem kívánja megerősíteni, hogy valóban velük áll munkaszerződésben.

"Az EMMI álláspontja szerint a videóban elhangzott hamis állítások a jelen veszélyhelyzetben különösen alkalmasak voltak a társadalomban indokolatlan nyugtalanság keltésére, az egészségüggyel szembeni közbizalom aláásására, ezen keresztül a járvánnyal szembeni védekezés hatékonyságának lerontására. Az állítások, valamint az, hogy a nyilatkozó személy »mentőtisztként« fogalmazta meg őket, súlyosan sértették továbbá az egészségügy egész szervezetrendszerét, sárba rántva az egészségügyi dolgozók szakmai becsületét, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton is visszautasít" – áll a tárca közleményében.

Az MSZP Facebook-oldaláról időközben eltávolították a vitatott videót, sőt már azt az utólagos közleményt is, hogy "videóban nyilatkozó hölgy mentősként dolgozik egy magánszolgáltatónál. Egy olyan cégnél, amely már az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt is hosszú évek óta együttműködött az Országos Mentőszolgálattal. Sőt a koronavírus elleni harcban a napi munkájukat az OMSZ koordinálja. Maga a mentőszolgálat is elismeri, hogy a betegszállítók is részt vállalnak és segítik az OMSZ életmentő munkáját. Így az érintett hölgy is.”

A nő az ATV-ben azt állította, hogy 43 éve dolgozik mentősként, de sosem volt az Országos Mentőszolgálat munkatársa, jelenleg is egy hazai mentőszolgálatnál dolgozik, és legközelebb szerdán lesz szolgálatban. Arra a kérdésre, hogy ha a kijelentések igazak, miért vették le a videót a közösségi oldalról, Korózs Lajos azt felelte: az OMSZ érzékenysége miatt döntöttek így, az MSZP-s politikus szerint senkit nem akartak megbántani.

Nyitókép: YouTube