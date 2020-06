Rég várt szigor jöhet az állatkínzás szankcionálásában

„Azt szeretném, hogy legyen végre egy bíró, aki letöltendő börtönt szab ki egy állatkínzóra, mert az már valóban elrettentő, visszatartó erőt jelentő büntetés lenne” – mondta a Népszavának Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Hozzátette: a Fidesz ennek érdekében több részletben tervezi szigorítani az állatok védelmére hozott és az állatkínzást szankcionáló szabályokat az idén.

A szigorítást évek óta követelik ellenzéki pártok, de eddig nem jártak sikerrel, annak ellenére sem, hogy a kormány nem egyszer ígéretet tett az állatkínzókra kiróható büntetési tételek emelésére.

Mint ismert, Budai Gyula és képviselőtársai a közelmúltban benyújtotta a parlamentnek a petárdázást bűncselekménnyé nyilvánító törvényjavaslatát is. Ezzel kapcsolatban a lapnak kifejtette: az egy civil kezdeményezést karolt fel és mindez nem csak az állatok védelméről, hanem a családokról, az idősekről is szól. Többek között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével és a Fiatal Családosok Klubjával is tárgyaltak, mielőtt benyújtották a javaslatot.

A további törvénymódosítások őszre várhatók, a képviselő szerint azt tervezik, hogy szigorítják az állatkínzásért járó szankciókat és az állatviadalok elleni hatékonyabb fellépést is ösztönöznék.

