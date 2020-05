Operatív törzs: családi fertőzötthalmozódást találtak - cikkünk frissül

43-mal, 3641-re nőtt egy nap alatt a magyarországi új koronavírusosok száma. Csütörtökre virradóra megint meghalt 3 ember, az elhunytak száma így már 473 fő. 1509-en viszont már meggyógyultak, így az aktív esetek száma 1659-re csökkent, köztük 27-en vannak súlyos állapotban.

Az operatív törzs csütörtök hajnalban is összeült, majd a kormányinfót követően megtartotta tájékoztatóját.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa először is közölte a már ismert határnyitási intézkedéseket.

Ezt követően elmondta, folyamatosak az egyeztetések, hogy további határnyitások lehetségesek legyenek. Magyar-osztrák viszonylatban például lazítások jönnek, szabadon járhat-kelhet minden magyar és osztrák, akinek papírja van arról 4 napon belül nem volt a szervezetében koronavírus.

1145 ember vállalta már a távellenőrző karanténappot, 837 használják is. 850 házi karantént rendeltek el, 11 103 az "össz" karanténszám - jelentette be még.

Büntetőeljárások: 386 eljárást rendeltek el, 104-et rémhírterjesztés miatt. Összesen 71 főt hallgattak ki.

Tompánál, Röszkénél, Csanádpalotánál, Ártándnál és Nagylaknál vannak még határvárakozási nehézségek - zárta tájékoztatóját.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, kevés azon emberek száma, akiknek nincs más alapbetegségük a fertőzöttek közül.

Kórházban 510 főt ápolnak, 27-en vannak lélegeztetőgépen. "Az arányok napok óta kiegyenlítődöttek, apró elmozdulások vannak, tendenciózusan csökken a betegszám. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy most 43 új fertőzött van, a járványügyi készültséget tehát fenn kell tartanunk, bármilyen apró elmozdulás is fel kell, hogy keltse a figyelmünket" - tette hozzá.

Az új fertőzöttek közül 16 fő budapesti - 4 fő az Óhegy utcai szociális otthonban lakik -,

10 Zala megyei. Zala megyében regisztráltak még egy családi halmozódást.

Oltások - újra

Bejelentette: újra jöhetnek az iskolai kampányoltások, a szülők megfelelő információkat fognak kapni ennek folyamatáról, részleteiről, az alábbiak jönnek elsőként:

Hepatitis B-típusú májgyulladás

HPV-védőoltás

Mindkettőnek volt már első oltása, márciusban-áprilisban jött volna a második. A HPV-oltás 41 ezer hetedikes lányt érint.

Május 25-től június derekáig lehet hozzáférni az oltásokhoz, pontos időpontra kell érkezni majd.

Kérdések

- Mit tegyenek az irodaházak az újraindulás után?

- Ha külön irodahelyiségek vannak, ott nem valószínű a zsúfoltság, megvalósítható a távolságtartás. Fontos a személyi higiéné betartása. Fontos a szellőztetés is, lehetőleg ablakon át, illetve a klímaberendezéseket karban kell tartani. Kerülni kell a zsúfoltságot a szociális helyiségekben. Az együtt kávézást és ebédelést is csak óvatosan!

- Jöhetnek az ottalvós táborok. Mire kell figyelni?

- Ez nagy kihívás lesz. Be kell tartani a személyi higiénét. Az ágyak, az ágynemű elhelyezésével kapcsolatban is fontos a távolságtartás. Ha megfelelő a hőmérséklet, éjszaka is tartsuk nyitva az ablakot. Rovarhálót kell tenni a nyílászárókra. A járási hivatalban be kell jelenteni a táborban részt vevők számát, a tábor helyét. Ilyenkor további óvintézkedési információkhoz lehet jutni.

- InfoRádió: szükséges-e fertőtleníteni az újranyitás előtt az iskolákat, óvodákat?

- Nem csak most, mindig! Nyilvánvalóan a zárt épületet most fel kell frissíteni, takarítani.

- Folyamatosan nyitnak a fürdők, strandok. Hány embert lehet beengedni?

- Jogszabály nem lesz. A szabadtéri medencék látogatásához adtunk már javaslatot. A befogadóképességet most is, jelenleg is jogszabály szabályozza. Most sem mehet be egy strandra korlátlan számú ember. Legyen a vízben 4 négyzetméter/ember, a parton 16 négyzetméter/ember.

Cikkünk frissül.

