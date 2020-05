Tünetmentes fertőzöttet találtak Kozármislenyben

Szombaton három egymás után elvégzett és eltérő gyártóktól származó teszt is koronavírus fertőzést mutatott ki egy újabb kozármislenyi lakosnál - írta a szabadpecs.hu a város polgármesterétől származó információk alapján. Az érintett személy családja önkéntes karanténban várta a mentőket, hogy a torokváladékból vett mintával is megerősítsék a fertőzést. A város által alkalmazott gyorsteszt ugyanis csak olyan antitesteket mutatott ki az említett személynél, amelyet a fertőzés után elsőként kezd el termelni a szervezet, vagyis viszonylag friss fertőzésről van szó, amikor sokkal inkább fertőzőképes az adott személy, mint később.

Az eredményekről értesítették a pécsi Covid-19 központot, illetve az érintett páciens pécsi munkahelyét is. Bíró Károly polgármester a lapnak elmondta, hogy a speciális helyzetre tekintettel engedélyezte, hogy a kis pécsi cég vezetője kérése alapján leteszteljék az érintett beteg kollégáit is. Így vasárnap az időponttal rendelkező, előre bejelentkezett kozármislenyi polgárok mellett őket is leszűrték.

Ma egyik kozármislenyi lakosnak, és a cég munkatársainak sem lett pozitív eredménye. Ahogyan a pozitív mintát mutató személy családtagjainál sem mutatott pozitív értéket a teszt.

Kozármisleny volt az első magyar, városi rangú település, amelyben az önkormányzat felvállalta, hogy megszervezi a lakosság tömeges szűrését, helybe viszi, és térítési díjért ugyan, de az önkormányzati támogatásnak köszönhetően a piacon elérhetőnél olcsóbban vehetnek részt a helyiek a gyorstesztes szűrésen. Egyebek mellett ezért is

kizárólag önkéntes alapon várták, és várják továbbra is a jelentkezőket,

akiket arról is tájékoztatnak, hogy a gyorsteszt kizárólag akkor jelez pozitív értéket, ha a vérben kimutatja azt az egy- vagy kétféle antitestet, amelyet a szervezet, különböző időpontokban, azt követően kezd el termelni, hogy az ember találkozott az új típusú koronavírus-fertőzés kórokozójával.

Az időben elsőként termelődő antitestet a fertőzést követő 5-7 nap után kezdi el termelni a szervezet, azaz, ha frissebb a fertőzés, akkor nem mutatja még ki.

A másik antitestet pedig nagyjából két héttel a fertőzést követően kezdi el termelni a szervezet, így ha az is megtalálható (vagy csak az található meg a szervezetben), akkor a fertőzés már legalább két hete következett be.

A városban eddig talált két pozitív eredmény 0,57%-os fertőzöttséget jelez jelenleg.

Utóbb a portál megtudta azt is, hogy az elsőként megtalált páciens azóta volt Covid-szűrésen, és negatív lett az eredménye.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd