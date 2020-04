Részleteket árult el az Emmi a bölcsődei-óvodai ügyeletről

Kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Bárány Ildikó, a tárca bölcsődei ügyek koordinálásáért felelős miniszteri biztosa az InfoRádióban elmondta, a bölcsődék, óvodák működtetésének mikéntjéről az önkormányzatok helyben dönthetnek, ők ismerik a helyi viszonyokat.

A kötelező ügyelet rendelete azokra az önkormányzatokra vonatkozik, ahol rendkívüli szünetet rendelt el a polgármester.

"Ügyeletet azon gyerekeknek kell biztosítani, akiknek felügyeletéről a szülők más módon nem tudnak gondoskodni. Gondoljunk bele, a gazdaság beindításával egyre több szülő tér vissza a munkaerőpiacra" - indokolt Bárány Ildikó.

Ügyeletbe csak egészséges, tünetmentes gyermek vihető, de elegendő erről a szülő nyilatkozata, nem kell teszt.

Az ügyeletet kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermeknek kell biztosítani, hétköznaponként reggel 6-tól este 6-ig.

Vegyes életkorú csoportokban is megszervezhető az ügyelet, és a jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyeletet ne csak önkormányzati fenntartású intézményben lehessen megszervezni, hanem egyházi vagy civil fenntartású óvodában, bölcsődében is, anélkül, hogy az önkormányzat ellátási szerződést kötne erre.

Az ügyeletért térítési díj nem kérhető, de

a gyermekétkeztetést biztosítani kell.

A fertőződés megakadályozására szerinte pont a kiscsoportos szervezés ad lehetőséget, és "kerülni kell a szokásos érintkezési formákat", gyakran kell szellőztetni és folyamatosan fertőtleníteni.

