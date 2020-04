Két beszédes ábra a koronavírus magyarországi terjedéséről

Az újabb halálesetekkel az összes elhunyt száma 213 főre emelkedett. A kórházakat 287-en gyógyultan hagyhatták el, ez hétfő óta húsz újabb embert jelent - derült ki a kedd reggel közzétett hivatalos adatokból.

Továbbra is Budapest a legfertőzöttebb terület, ezzel kapcsolatban Müller Cecília országos tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet az operatív törzs tájékoztatóján, hogy a hétfői 60 fős adat után keddre már 82 ember van lélegeztetőgépen, jellemzően idősek, de vannak 40-esek, 50-esek is, "ami felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak az idős korosztályt érinti súloysan a vírus".

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt