Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta: a Magyar Honvédség továbbra is 11 műveletben 1200 fős ambíciószinttel vesz részt, az egészségügyi szolgálatokat valamennyi helyen megerősítették. Koronavírus-fertőződés Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR műveletben történt. Innen evakuáltak több magyar katonát is, de ők valamennyien jól vannak. Maliból 15 magyar katonát kellett evakuálni, de ők is jól vannak.

A Magyar Honvédségben körülbelül 1500 mintavétel volt. A fertőzöttek száma egyszámjegyű, az ATV beszámolt róla, hogy öt fertőzöttről tudni. Többségük az egészségügyi központ állományában van.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!