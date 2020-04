Járvány idején különösen fontos a higiénia – speciális technológiával tisztítják a kórházi textíliákat

Mivel foglalkozik a cégük?

Az anyacég a B + N Referencia Zrt. fő profilja a facility management, azaz épületüzemeltetés és takarítás. 2010-ben került magyar kézbe, azóta is így működik. 2012-ben alakult a vállalaton belül egy bér-munkaruházati szolgáltató üzletág. Ehhez az üzletághoz társult a mosodai szolgáltatás is, amelyet jelen pillanatban az egészségügynek, a szállodaiparnak és a bér-munkaruházati üzletágunknak biztosítunk a Referencia Mosodák Zrt. nevű vállalatunk által.

A tevékenységek közül melyik képviseli a legnagyobb részarányt?

A legnagyobb feladatot az egészségügy jelenti: ötven kórházban szolgáltatunk. A második a szállodaipar, a harmadik a ruházati üzletág ellátása.

Az egészségügyi intézményekben milyen tevékenységet folytatnak?

Ezekben a kórházakban tulajdonképpen minden egészségügyi textilt a vállalatunk tisztít. A síktextíliáktól, tehát a dunna-, párnahuzattól a lepedőig, illetve gyermekruházattól a hálóruhákig minden textilfajtát. Kétféle szolgáltatástípus van: vagy a kórház textíliáját tisztítjuk, vagy a saját, úgynevezett bértextilt tisztítjuk, itt magát a textilt is mi biztosítjuk a kórháznak. Jelenleg kilenc üzemben dolgozunk 650 alkalmazottal. Naponta mintegy 200-250 ezer terméket tisztítunk, ami durván 65 ezer kilogrammnyi szennyest jelent. Minden nap elmegyünk ezekért a textíliákért a kórházakba, elhozzuk az üzemeinkbe, ahol különböző tisztítási folyamatokon mennek keresztül, majd visszaszolgáltatjuk a kórháznak, illetve az adott partner részére.

A hazai egészségügyi intézményeknek hány százalékát szolgálják ki?

Magyarországon nagyjából 70 ezer ágy van az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 105 kórházában, illetve az egyetemi centrumkórházakban. A piac úgy néz ki, hogy a kórházak körülbelül 27 százalékának van saját mosodája, emellett nagy szerepet játszik az egészségügyi textíliák tisztításában a büntetés-végrehajtás, ugyanis a fogvatartotti foglalkoztatást támogatandó két rendelet is a bv-intézetek által üzemeltetett mosodákba tereli az ellátást, ezért a büntetés-végrehajtásnak is van kb. 30 százalékos részaránya, míg a mi cégünk, a Referencia Mosodák Zrt. 25 százalékos részesedéssel bír a piacon. Ez azt jelenti, hogy évente mintegy 15 millió kilogrammot tisztítunk ki. Havonta ez 1,2 millió kilót jelent.

Ez alaphelyzetben is nagy körültekintést és számos óvintézkedést igénylő feladat. Szükség volt-e a koronavírus-járvány miatt további óvintézkedések bevezetésére?

Ez eddig is egy higiénikus körülmények között elvégzett tevékenység volt. Most azt látjuk, hogy a koronavírus okozta változások nem annyira érintették a mosodai ipart, mint más területeket, ugyanis mi eddig is kiszolgáltuk például a Szent László kórházat, ahol a különböző fertőző betegségek a koronavírus előtt is jelen voltak. Nagyon szigorú protokoll van arra, hogy ezeket a termékeket hogyan kell megkapnunk, hogyan kell elszállítanunk az üzemünkbe, és hogyan kell ezzel a termékcsoporttal dolgoznunk az üzemen belül is. Az összes higiéniai mosodában a szennyes oldal és a tiszta oldal teljesen zárt, azaz nem kerülhet semmilyen kapcsolatba szennyes ruha a tiszta textillel. Kulcsfontosságú ilyen időszakban, hogy a szennyes teret kórokozó-mentesítsük, illetve a szennyes oldalon dolgozókat olyan védőfelszerelésekkel lássuk el, amely teljes biztonságot ad nekik. A biztonságot nyújtó védőfelszerelés-mennyiséget már biztosítottuk a koronavírus előtt és jelen pillanatban is. Plusz óvintézkedések az embereink, illetve saját magunk megnyugtatására történtek. Mi is használunk a közlekedési felületeken, közlekedési útvonalakon olyan anyagokat, amelyek egy éven keresztül biztosítják, hogy a kórokozó nem telepedik meg az adott felületen, berendezésen, illetve vásároltunk két olyan ózonos készüléket, amelynek használatával nagyon nagy légtérben is biztosítani lehet a kórokozó-mentesítést. Ezenkívül a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kaptunk protokollként kétféle eljárást, amely tovább szigorítja a fertőzött textíliák tisztítására vonatkozó szabályozást.

Mit jelent a szigorítás?

Úgynevezett olvadó zsákokban kell a szállítást végezni, azaz a fertőzött szennyest olyan zsákokba kell helyezni, amelyek a mosógépben elolvadnak, így az az ember, aki ezzel foglalkozik, közvetlenül nem találkozik a textíliával. Ez egy műanyagzsák, amit bedobva a gépbe elolvad és szabaddá teszi a textilt a tisztításhoz. Utána már a tiszta oldalon végül kimosva, kitisztítva, higiénikusan jön ki a textil.

Említette, hogy szállodákat is kiszolgálnak. Most ezt a tevékenységet tudják folytatni? Vagy a kapacitásokat az egészségügybe csoportosították át?

Ez a legnagyobb problémája a mosodaipari vállalatoknak - amelyekből egyébként Magyarországon nagyon kevés van-, mert az egyik leghangsúlyosabb üzletág, a szállodaipar egyik pillanatról a másikra eltűnt. Azok a vállalatok, amelyek kifejezetten szállodaipari mosodai szolgáltatást végeztek praktikusan bezártak. A mi forgalmunknak a nyári hónapokban 20-25 százalékát is kiteszi a szállodaipar – de 15%-ot minden időszakban jelent -, ezt egyik pillanatról a másikra elvesztettük, de ettől függetlenül mi nem tudunk bezárni üzemet, muszáj folytatni a tevékenységünket. Az egészségügy olyan terület, főleg most, amely nélkülözhetetlenné teszi a működésünket. Egyetlen mosodánkat se zártuk be, megpróbáltuk úgy optimalizálni a műszakbeosztásokat és a szabadságolásokat, hogy egyetlen embert se kelljen utcára küldenünk vagy kevesebb bérért dolgoztatnunk. Ez jelentős terhet ró ránk, de most nem a számok a lényegesek, hanem az, hogy termelni tudjunk. Azért is várjuk nagyon azt a segítséget, amit a minap jelentett be a kormány, reméljük, hogy mi is tudunk belőle részesülni.

