Nagy lezárásokról döntött Karácsony Gergely

A kormány határozatlan időre meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást - jelentette be Orbán Viktor, aki arról is beszélt, külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat vezethetnek be.

Ezt követően, csütörtök este Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette:

péntektől hétfőig, minden nap reggel 8 és este 10 óra között elrendeli a Margitsziget, az Óbudai Sziget és a Római-part lezárását.

A cél, hogy a főváros kezelésében álló különösen frekventált közterületeken ne legyen a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg.

A főpolgármester jelezte,

arra kérte Terdik Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát, hogy a rendőrség szerezzen érvényt a lezárásokról szóló döntésnek.

Utasította Handl Tamást, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy munkatársaival mindenben legyen a BRFK segítségére.

Utasította a BKK-t, hogy erre a négy napra függessze fel a 26-os busz közlekedését, valamint a jelzett időszakban ne álljon meg a 4-es és a 6-os villamos a Margitszigetnél.

„Tisztában vagyok vele, hogy a döntés a kikapcsolódni vágyó budapestiek körében népszerűtlen lehet, sokaknak okoz kényelmetlenséget. A járvány terjedésének megfékezése azonban most nehéz döntéseket tesz szükségessé. Kérem a budapestieket, maradjanak otthon az ünnepek alatt is. Azzal tesszük a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket. Tudom, nehéz, de ha betartjuk a korlátozó intézkedéseket, akkor túl leszünk ezen is” – közölte közösségi oldalán.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Jászai Csaba