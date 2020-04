Újabb intézkedéseket rendelt el a tisztifőorvos az idősotthonokban

A bentlakásos szociális intézmények – kiemelten az idősotthonok – kiemelt kockázatú helyszínek a koronavírus-járványban. Kockázatot jelentenek önmagukban azért, mert sokan vannak egy helyen, és azért is, mert

lakóik idős, gyakran krónikus beteg emberek, akikre a vírus különösen veszélyes.

Az idősotthonok többségében önkormányzati, esetleg egyházi, civil vagy magánfenntartásúak. A fenntartóknak különösen nagy a felelőssége a járványügyi intézkedések szigorú betartásában és végrehajtásában. Sajnos, már két fővárosi önkormányzati fenntartásban lévő idősek otthonában is regisztráltak fertőzötteket, ezért

az országos tisztifőorvos újabb intézkedések végrehajtására kérte fel a fenntartókat és az idősek otthonok vezetőit.

A kormány emellett elrendelte, hogy az idősotthonokban dolgozók számára akár 24 órás műszak is alkalmazható, amely után 48 órás pihenőidő jár – olvasható a koronavirus.gov.hu-s hivatalos kormányzati portálon.

A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idősebbeket és a krónikus alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés, rosszindulatú daganatos megbetegedés) szenvedőket érinti.

Látogatási, kijárási és felvételi tilalom

A bentlakásos szociális intézményekben március eleje óta látogatási tilalom van életbe, majd kijárási és felvételi zárlatot is elrendelt az országos tisztifőorvos. Emellett több szakmai protokoll előírás is segíti a szociális alapellátásban tevékenykedők munkáját. Az eddig kiadott utasítások továbbra is érvényben vannak, a most kiadott eljárásrend azokat egészíti ki.

Koronavírus-fertőzés megelőzéséért felelőst kell kijelölni

Az idősek otthona vezetőinek javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal a folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás az adott intézményben indokolt intézkedésekről.

Minden intézményben létre kell hozni egy csoportot, vagy legalább ki kell jelölni egy személyt, aki az adott intézményben a koronavírus-fertőzések megelőzésével, illetve az esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős.

Kiemelt figyelem a szociális dolgozók védelmére

A koronavírus-fertőzés megelőzéséért felelős vezető dolga, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges oktatást, a megfelelő kézfertőtlenítő szerek, egyéni védőeszközök rendelkezésre állását; biztosítja a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások bevezetését; biztosítsa, hogy az intézményben kellő számú kézmosó álljon rendelkezésre; naprakész terveket kell kidolgozni az ellátás folyamatosságának biztosítására a dolgozók megfertőződése vagy elkülönítése esetén; figyelemmel kell kísérni az országos szervek és a területileg illetékes népegészségügyi hatóság tájékoztatását az országos, megyei és helyi járványügyi helyzetről. Ki kell jelölni egy olyan dolgozót, aki az intézmény valamennyi dolgozójának az oktatásáért felelős – olvasható.

Külön ki kell jelölni a kizárólag gyanús vagy megerősített koronavírusos esetek ellátásában résztvevő dolgozókat,

a fertőzés többi ellátottra/gondozottra való átterjedésének megelőzése érdekében.

Intézkedni kell arról, hogy a koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket mutató dolgozók ne menjenek munkába, hanem egy előre megadott telefonszámon értesítsék az intézményt a tüneteikről és otthonukban különítsék el magukat, a háziorvos egyidejű tájékoztatása mellett.

A dolgozók figyelmét fel kell hívni arra, hogy minimális mértékben használják a tömegközlekedést, illetve kerüljék a zsúfolt tereket és a más emberekkel való találkozást. Meg kell ismertetni velük a lakosságra vonatkozó, mindenkor aktuális kormányzati intézkedéseket.

Fokozott figyelemmel kell végezni a fertőtlenítést

Gondoskodni kell arról, hogy az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen és ügyeljen a köhögési etikettre. Amennyiben lehetséges, minden ellátott szobáján belül és kívül, valamint a közösségi terekben alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni. Ha nincs elég alkoholos kézfertőtlenítőszer, a legmagasabb prioritást a betegellátás helyszínén való elérhetőségük kapjon.

Az idősek otthonaiban most

különösen fontos a felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése.

Ennek során a szokásos, a vírusok ellen hatásos kórházi tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell alkalmazni. A hulladékkezelésben részt vevő dolgozóknak egyéni védőeszközöket kell viselniük. Minden, a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi hulladéknak minősül, és az ennek megfelelő kezelendő-

Teendők a tüneteket mutató ellátottakkal kapcsolatban

A fertőzésre gyanús ellátott/gondozott esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes népegészségügyi hatóságot, valamint az idősek otthonával szerződött háziorvost. Az intézmény orvosának kell a fertőzés gyanúját megállapítani, gyanús beteg esetén is el kell végezni a vírus kimutatására irányuló mintavételt. Az intézmény orvosa telefonon értesíti a kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályát.

Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, vagy már beigazolódott a fertőzés, de a tünetei alapján nem igényel kórházi ellátást a gondozott, akkor az idős otthonon belül kell elkülöníteni egyágyas, komfortos szobákban. A mosdatást, fürdetést, WC használatot az erre a célra elkülönített helyiségben kell biztosítani. Ha több ilyen beteg van, akkor lehetőleg külön részleget kell számukra létesíteni, lehetőség szerint kijelölt ellátó személyzettel. Igazolt fertőzés esetén a járványügyi hatóság elvégzi a szoros kontaktok felkutatását és gondoskodik a mintavételezésről is. Az elkülönített személy állapotát természetesen napi szinten ellenőrizni kell, ellátása során kötelező az egyéni védőeszközök használata, és a higiénés rendszabályok fokozott betartása.

Biztosítani kell, hogy minden dolgozó tudatában legyen, kik azok a gondozottak, akik a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatják, illetve gyanús, valószínűsített vagy megerősített esetek.

A légúti fertőzésben szenvedő gondozottakkal kontaktusba kerülő egészségügyi és nem egészségügyi dolgozóknak sebészi maszkot, védőszemüveget, védőruhát, kesztyűt kell viselniük. A fertőzés-gyanús vagy fertőzött beteg ellátása során be kell tartani az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendet.

Ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, és tünetei alapján kórházi ellátást igényel a gondozott, akkor őt kórházba kell szállítani. Az intézmény orvosának kötelessége hívni a mentőt és a beteget kórházba szállíttatni, ezzel egyidejűleg értesíteni a helyi járványügyi hatóságot. A kórházi kezelést, a gyógyulást követően a gondozott visszatérhet a szociális intézménybe.

