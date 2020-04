Jelentősen átalakult a bíróságok munkája

Március végével lezárult a rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságon, ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a „színfalak mögött” nem zajlott volna a munka. Most azonban új kormányrendelet látott napvilágot, és a hatályba lépése jelentős változásokat tartalmaz a polgári- és büntetőügyekben – olvasható a Somogy megyei hírportálon.

Ennek értelmében

a telekommunikációs tevékenységre helyeződik a hangsúly.

Bár a börtönök esetében ez korábban is működött, csak abban az esetben, ha terhelt is hozzájárult, a jövőben viszont a bíróság enélkül is elrendelheti a távmeghallgatást. További könnyítés, ha a tanúkihallgatás akadályba ütközne, akkor a nyomozás alatt készült kép- és hangfelvételeket is meg lehet tekintetni a tanú újbóli beidézése nélkül.

Hogy a bizonyítási eljárást nehezíti-e majd az új rend, a hírportálnak a Kaposvári Törvényszék sajtószóvője azt közölte: amit meg lehet állapítani a digitálisan beérkezett iratokból, azt megteszik, és ha szükséges, akkor jön majd távmeghallgatás. Ha erre nem lenne lehetőség, akkor kihirdetik, hogy az eljárás lefolytatásának akadálya van a vészhelyzet idején.

A zökkenőmentes ítélkezést szolgálja az is, hogy a kormányrendelet értelmében egyes határidők, így a bíróság elé állításra, vagy épp az előkészítő ülésre vonatkozó napok száma jelentősen meghosszabbodnak.

A polgári peres ügyekben is legfőbb irányelv ezentúl, hogy elektronikus úton folyjanak tovább az eljárások. Fontos újdonságot jelent azonban, hogy a szüneteltetést korlátlanul kérhetik a felek.

Nyitókép: Pixabay