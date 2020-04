Nőhet a családon belüli erőszak áldozatainak száma a koronavírus-járvány idején, az otthoni összezártság miatt olyan kapcsolatokban is előfordulhat bántalmazás, ahol ez eddig nem volt jelen - figyelmeztet Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke, családi tanácsadó.

"Ennek az oka a kofliktuskezelés hiánya, az, hogy nem tudnak kilépni egy adott élethelyzetből, egy adott elvárásból, és nem kommunikálnak megfelelően. Most ráadásul nem csak belső, de külső feszültségek is jelen vannak, és ez a helyzet valódi veszélyforrás a családoknál" - mondta a szakember.

Önmagában az összezártság szerinte nem kellene, hogy baj legyen, mert jó irányba is viheti a kapcsolatokat, de ahol megoldatlan konfliktusok vannak, ott a család veszélyeztetett.

A szakamber az InfoRádiónak nyilatkozva kiemelte: az áldozatok most is számtalan helyen kérhetnek segítséget, de szomszédoknak, barátoknak is jobban oda kell figyelniük,

ne mondja azt senki, hogy "ez nem az ő dolga".

Fontos tudni, hogy Magyarországon van 300 férőhelynyi úgynevezett "védett ház", ahol egy bántalmazott 6 hónapra meghúzhatja magát, ott aktív segítséget kapnak pszichológustól, családsegítőtől, jogásztól. De az ilyen válsághelyzetek kezeléséért dolgozik a NANE, a Patent és a chates alkalmazással jelentkező Hintalovon Alapítvány is. A Szülők Háza a jövő héttől pedig segélyvonalat indít, ahol nem is csak az érintettek jelentkezhetnek, hanem bárki, aki "helyzetet" tapasztal maga körül. "Nem kell szégyellni segítséget kérni" - mondta Regős Judit.

A kapcsolati erőszak áldozatai a járvány idején is számíthatnak segítségre

- ezt Novák Katalin családügyi államtitkár mondta a közrádióban hétfőn. A szükséges szabályok betartásával továbbra is működnek a titkos menedékházak, a krízisközpontok és a félutas házak, de a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon (0680 205520) is kérhető segítség.

"Nem magánügy, ha kapcsolati erőszak történik valahol" - fűzte hozzá, utalva arra, hogy akkor is lehet jelentkezni, ha a szomszédból olyan hangokat hallani, amik komoly bajra utalnak.

