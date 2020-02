Koronavírus - Megváltozott a járványügyi helyzet, új eljárásrend kell Magyarországon

Papp Károly, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, és Müller Cecília, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője, országos tisztifőorvos rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az olaszországi helyzet miatt tájékoztatást kért az operatív törzs Olaszország budapesti nagykövetétől, az adatokat pedig délelőtt értékelték.

Papp Károly elmondta, hogy a nagykövet beszámolója alapján fenntartják az eddigi biztonsági intézkedéseket, ha pedig ez szükséges lesz, újabbakat is hoznak.

Müller Cecília arról beszélt, hogy

jelentősen megváltozott a járványügyi helyzet a hétvégén.

Az olasz hatóságok számos új adatot közöltek, immár Európában is járványos méretben fordulnak elő megbetegedések. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy

Magyarországon továbbra sem tudnak fertőzöttről,

ugyanakkor a megváltozott járványügyi helyzet miatt új intézkedésekre, eljárásrendre van szükség.

Müller Cecília részletes tájékoztatást adott az olaszországi helyzetről és az ottani adatokról. Az olasz gyorsjelentő rendszeren keresztül vasárnap még 124 megerősített eset volt, hétfő reggel azonban a nagykövet már 150 esetről tájékoztatott (napközben pedig már 200 fölé emelkedett a számuk a híradások szerint). Lombardia és Veneto tartományok érintettek elsősorban. Reggeli adatok még három olaszországi halottról szóltak, időközben négyre emelkedett a számuk. Valamennyien legyengült szervezetű, krónikus betegségekkel küszködő betegek voltak, illetve egy esetben onkológiai kezelésben részesült emberről volt szó.

Müller Cecília bejelentette, hogy a Magyar Népegészségügyi Központ megváltoztatja az eddig használt esetleírását a járvány európai terjedése miatt. Elmondta, hogy az Olaszországból hazatért diákokkal és a kísérőikkel már összesen 18-an vannak karanténban a Szent László Kórházban. Valamennyien tünetmentesek, a maximális biztonság érdekében vannak karanténban, és a jövőben ez vár azokra is, akik fertőzött területről érkeznek.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér után kiterjesztették a debreceni repülőtérre is a testhőmérséklet-ellenőrzést, hiszen oda is érkeznek járatok Olaszországból.

Arról is beszélt az országos tisztifőorvos, hogy a nemzetközi eljárásrenddel összhangban még ma, azaz hétfőn új eljárásrendet adnak ki, és a közúti ellenőrzéseket a határokon is kiterjesztik, vagyis az Olaszországból, vagy más járványos helyszínről hazaérkezők esetében történő vizsgálatokat is be kell vezetni. Müller Cecília ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a schengeni határokat nem lehet lezárni.

Aki járványos területen járt, annak azonnal jelentkeznie kell a hatóságoknál, és tőlük megkapja azokat az instrukciókat, amelyek az esetleges betegség kezelését, de még inkább a járvány terjedésének elkerülését szolgálják.

Arra kérdésre, tudják-e a háziorvosok, hogy mit kell tenniük, Müller Cecília elmondta, hogy a készülő és ma kiadni tervezett új eljárásrend szerint annak, aki fertőzött területről jön, telefonon meg kell keresnie a háziorvosát, tehát ne menjen be a rendelőbe és más közösségbe sem, hanem telefonon konzultáljon a kezelőorvosával.

Arról is beszélt, hogy azt, aki akár egyénileg, akár a hatóságokkal egyeztetett módon jön haza járványos területről, karanténba fogják helyezni.

Müller Cecília a járványos területre nem javasolta az utazást, és mint mondta, már olaszországi területekre csak alapos felkészülés, tájékozódás után tanácsos útnak indulni.

Nyitókép: illusztráció: Kínából érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (bud.hu)