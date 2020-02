Életveszélyes helyzetet okozhat egy ismeretlen gyógyszer

Az utóbbi hónapokban egy olyan készítményt reklámoznak, többek között a Magyar Kardiológusok Társasága, illetve ismert magyar kardiológusok nevével, amiről azt állítják, hogy a magas vérnyomást egyetlen kúrával meggyógyítja, ami már önmagában egy gyanút keltő állítás, miután sajnos nincsenek ilyen gyógymódok – fogalmazott az InfoRádiónak Csanádi Zoltán, a társaság elnöke.

Ráadásul azt is hirdetik, hogy ez az ereket is kitisztítja, és ilyen mód mindenféle érszövődmény, sztrók, szívinfarktus és érelzáródás ellen is védőhatású, miközben természetesen a készítményről valójában nem lehet tudni, hogy mit tartalmaz, de

az egészen biztos, hogy egy bevizsgálatlan szerről van szó,

tette hozzá a szakember.

Ami a nagyon nagy probléma, túl azon, hogy megtévesztenek betegeket, ilyen módon anyagi előnyt próbálnak ebből kovácsolni, hogy

azt is kérik a betegtől, hogy az orvos által előírt terápiát hagyják el. Ez viszont életveszélyes állapotot idézhet elő

– figyelmeztetett Csanádi Zoltán. Hiszen, ha egy magas vérnyomásos beteg tesz így, aki esetleg 4-5 gyógyszer kombinációjával tartható egy elfogadható tartományban, akkor lehetséges hogy 200-220-ra is fölszökik a vérnyomása, és agyvérzésveszélyben kell ezt követően élnie.

A szakember megjegyezte,

magára valamit is adó orvosszervezet, így a Magyar Kardiológusok Társasága soha nem reklámozna konkrétan ilyen készítményt, pláne nem interneten.

Másik általános érvényű szabály, tette hozzá kiemelve: soha senki ne kezdjen el gyógyszert szedni, vagy elhagyni internetes információk alapján anélkül, hogy a család-, illetve a kezelőorvosával erről konzultálna.

Nyitókép: Pixabay