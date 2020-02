Drónokkal vadásznak emberekre a Tiszánál

A Tisza Horgászegyesület halőreinek munkáját egy éve már kutatódrón is segíti. A kis repülő eszköz ötszáz méter magasságba tud emelkedni, és akár nyolc kilométerre is kiküldhető. Rendelkezik hőkamerával és reflektorral, a vele készített fotók és videófelvételek bizonyító erejűek.

A drónt főként a nehezen megközelíthető helyeken vetik be, illetve ha illegálisan horgászokat akarnak megközelíteni úgy, hogy ne vegyék észre. Éjszaka is tudják használni, a hőkamerának köszönhetően, nagy sebességgel repül, és azonnal küldi az általa készített felvételeket. Van hangszórója is, azon keresztül rá is tudnak szólni a szabálytalankodókra – írja a szoljon.hu.

Legsűrűbben az Alcsi-Holt-Tiszán, a Zagyván, a Kakat-éren, a Jászsági-csatornán, valamint az NK-III/2 csatornán vetik be, időjárás- és vízállásfüggő, hogy mikor, melyik vízterület igényel több figyelmet. Télen rendszerint a vermelőhelyeket kell fokozottan figyelniük.

Volt már több olyan eset, amikor egyébként nem lehetett volna bizonyítani a szabálysértést vagy a bűncselekményt, de a drónnal készült fényképek, illetve a videófelvételek igazolták, hogy mi is történt valójában a vízparton. Előfordult például, hogy nehezen megközelíthető vízterületen vagy a nádban elbújtak a rabsicok. A partról nem lehet látni őket, csónakból sem, fentről viszont igen. Labirintusszerű járatokat tapostak a nádban, Z-alakban közelítették meg a vizet, hogy ne lehessen észrevenni se őket, se a járatot. Ám madártávlatból gond nélkül felderíthetők az ilyen esetek.

