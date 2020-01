Félév végén az oktatás is megszűnik Foktőn

Idén január végén megszűnik – egyelőre csak – az oktatás a foktői általános iskolában - írta a baon.hu. A polgármester, Bakai Károly szerint évek óta hiába küzdött a település az iskola megtartásáért, a felújítások, fejlesztések - mint a digitális táblák és számítógépek - és a kedvezmények - ingyenes étkezést, tankönyvet és úszásoktatást, utóbbihoz az utaztatást is megoldották - ellenére is egyre több gyermeket írattak be a szülők a közeli Kalocsa iskoláiba.

"Persze, annak a szülőnek is igazat kell adni, aki a városban dolgozott, könnyebben hozta-vitte a gyereket, vagy úgy gondolta, hogy a nagy létszámú, de mégiscsak városi iskolában nagyobb és sokrétűbb tudásra tehet szert gyermeke. Pedig nagyon sok olyan ember van, aki Foktőn végzett, eredményesen továbbtanult és megállta a helyét az életben, több híres ember is akad közöttük" – mondta a lapnak a polgármester.

A tanulólétszám olyan gyorsan csökkent, miután a Klik fenntartásába került az iskola, hogy 2019 szeptemberében nyolc fővel kezdődött meg a tanítás. A nyolc alsós egy osztályban összevontan tanult. Idén januárban a szülők úgy döntöttek – a Klik kezdeményezésére –, hogy elviszik a gyerekeket, akik a jövőben kalocsai iskolákban folytatják tanulmányaikat – tette hozzá a település vezetője.

Szavai szerint a környéken több település is hasonló problémákkal küzd, leszámítva azokat, ahol a katolikus egyház átvette az iskola fenntartását - mint Szakmáron és Géderlakon.

Az újságnak Sárosi Magdolna, a Klik vezetője elmondta, hogy a jelenlegi lépés még nem jelent iskolabezárást, egyelőre az oktatás megszűnéséről van szó. Ha áprilisban Foktőn lesz nyolc fő elsős beiratkozó a 2020–2021-es tanévre és a szülők igénylik, akkor ismét benépesülhet a foktői iskola, mely eddig is a kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola tagintézményeként működött, egy helybeli és több Kalocsáról kijáró pedagógus közreműködésével.

A félévkor történő váltást pedig az indokolta, hogy a tagintézmény-vezető felmondott és december 31-ével megszűnt a munkaviszonya. A jelenleg Foktőn tanuló nyolc gyermeket pedig a Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája átveszi második félévtől. Itt már az összevont csoportos tanítás helyett mindannyian az életkoruknak megfelelő osztályba kerülhetnek.

