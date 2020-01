Két titokra hívja fel az autósok figyelmet a szakértő

A téli idő ismételt beköszöntével az egyik legfontosabb, hogy aki még mindig nem cserélte le a nyári gumiját, mihamarabb tegye meg – emelte ki Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő, hozzátéve: természetesen a téli gumik sem képesek a csodára, viszont még mindig sokkal komfortosabb vezetési lehetőségeket nyújtanak, mint a nyáriak. Ezeknek köszönhetően nehezebben csúszik meg a jármű, rövidebb úton képes megállni fékezéskor, ahogyan az elindulás is könnyebb.

Ugyancsak a vezetés biztonságát szolgálja a megfelelő sebesség, alacsonyabb tempót kell választani, mint a nyári és száraz útviszonyok közepette. Fontos továbbá a hosszabb utak előtt a fékek ellenőrzése, olyan körülmények között, ahol sem magunkban, sem másban nem tehetünk kárt. Kipróbálni, hogy hol vannak a határok egy erősebb fékezésnél, amikor már megcsúszik az autó.

Sokszoros fékút

50 kilométeres óránkénti sebesség mellett, nem téli körülmények között körülbelül 7-8 méter a fékút, vagyis ekkora távolságon belül állhat meg az autó. Téli gumival, havas úton ez akár 30 méter is lehet, miközben nyári gumival ez akár 75-100 méterre is nőhet – hívja föl a figyelmet Albert Péter vezetéstechnikai szakértő. A nyári gumi anyaga 0 fok körül teljesen rideggé válik, a rugalmassága megszűnik, és a felülete sem úgy van kialakítva, hogy megbirkózzon a hóval. Így télen egy nyári abronccsal, nemcsak önmagunkat, hanem mások életét is veszélyeztethetjük.