Távozik a Jobbik pártigazgatója

A Népszava értesülését Sneider Tamás megerősítette. A távozó pártelnök azt mondta: Szabó Gábor tizenhat évig töltötte be ezt a fontos tisztséget, érthető, ha valaki elfárad ennyi idő után. „Gábor saját maga döntött úgy, hogy nem kíván tovább pártigazgató lenni” - mondta.

A személyi váltást azzal indokolta, hogy miközben a Jobbik kommunikációja sokat javult, szervezettségét tekintve a párt – részben az Állami Számvevőszék által kiszabott súlyos büntetések miatt is – nagy lemaradásban van. Márpedig a parlamenti választáshoz közeledve egyre inkább lényeges, hogy a működés és a szervezettség is sokat javuljon.

„Szeretem a kihívásokat. Sokrétű személyiség vagyok, mondhatnám azt is, hogy valamilyen szinten mindenhez értek” – jellemezte magát Sneider Tamás, akinek új megbízatása egyelőre nem tekinthető hivatalosnak. A pártigazgató személyéről ugyanis az újonnan felálló elnökség fog dönteni, amelynek értelemszerűen ma még az összetétele sem ismert.

A pártelnöki poszt legfőbb esélyese Jakab Péter. (Tavaly még Varga-Damm Andrea is indult volna párt elnökségéért, most már csak az alelnöki pozícióra pályázik.) Jakab Péter a pártelnöki tisztség elvállalásához tavaly ősszel feltételeket szabott, például csak az általa megnevezett hat alelnökkel dolgozott volna együtt. Elvárását ultimátumként értékelték a pártban, kitört a "belső lázadás", a tisztújítást elhalasztották. Azóta rendeződtek a viszonyok, és Jakab is enyhített feltételein, többek között már nem ragaszkodik a hat saját emberhez.

A tisztújító kongresszust január 25-én rendezik.

